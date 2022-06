Mariano Navone: Fue una de las semanas más importante de mi vida

«Estoy muy feliz de haber llegado a mi primera final en un torneo de esta categoría, fue una de las semanas más importante de mi vida», resalto Mariano Navone este lunes en dialogo con El Regional Digital, donde resumió todo lo vivido tras competir en su primer torneo Challenger en Argentina y que se disputo en la ciudad de Corrientes, donde perdió la final ante Francisco Comesaña 6-0 y 6-3.

Mariano Navone que arranco esta semana en el puesto 430 del ranking del ATP Tour (estaba en el 519), y luego del entrenamiento que llevo adelante , respondió a la consulta de El Regional Digital, adelantando que hoy martes 21 tendrá su primer partido en su segundo challenger en el país, en la ciudad de Buenos Aires del Dove Men+Care de la Legión Sudamericana, donde en el cuarto partido a las 13hs enfrentará a Valerio Aboian.

«Llegue a la final jugando en un nivel increíble durante toda la semana, ganando partidos ante jugadores, todos con mejor ranking que el mío, y que además con la mayoría de ellos ya había jugado y perdido, como Villanueva, Ficovich, Monzón y Comesaña. Pero fue increíble», resalto.

Navone analizo ante El Regional Digital que al irse a Montenegro no había podido jugar de la mejor manera, «en Corrientes estuve inspirado, además el público me dio mucho aliento. No sé porque, pero la gente tuvo un gran cariño conmigo, la verdad que fue hermoso ver boll boys, familias queriéndose sacar una foto y deseándome suerte», recordó. «En la final no gane muchos puntos y los que lograba el público los aplaudía», indico.

De cara a los próximos compromisos será mantener este nivel de enfoque esta semana, ya que enfrentare a jugadores muy duros, luego dos semanas de entrenamientos y está por verse si viajo a Colombia a un Challenger o si vuelvo a jugar a Europa, detallo.