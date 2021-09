Maquinaria Agricola: La CAFMA tiene nuevas autoridades

El nuevo presidente será Eduardo Borri, ingeniero electrónico (Universidad Nacional de Rosario) y empresario metalmecánico. Al respecto, señaló: “Estar al frente de CAFMA en esta etapa es un orgullo, un compromiso y un gran desafío. La Cámara debe ser aún más importante de lo que es hoy, trabajando para el desarrollo del país que todos deseamos. Las últimas presidencias han hecho un gran trabajo y eso nos deja un elevado nivel de gestión”. “La ley de Maquinaria Agrícola Nacional es una prioridad también de esta nueva gestión y esperamos poder obtenerla en tiempo y forma».

Además Eduardo Borri aseguró: “El país que entendemos y queremos para CAFMA no es ni más ni menos que el que pensamos para todos los argentinos, no sólo para nuestros hijos y nietos. Ese país desarrollado que soñamos, se consigue con trabajo, esfuerzo, generosidad, apertura al mundo, siendo responsables socialmente, convirtiéndonos en actores preponderantes. Para que esto pueda suceder, el proceso se debe enmarcar en reglas claras y consistentes con una industria que fomente el empleo, la educación, el desarrollo del interior del país, entre otras cuestiones. En muchos países respetados a nivel mundial, se ha desarrollado la industria nacional bajo ciertas condiciones pensadas de manera holística. Nuestra industria metalmecánica está hoy a la altura de esos países. Sólo debemos entender que nuestro sector es una parte importante de las soluciones que Argentina necesita y estamos listos para ello. La nueva Comisión Directiva me ha dado generosamente la responsabilidad de representarlos. No tengo más que expresar mi agradecimiento hacia ellos por la confianza, y redoblo mi compromiso”, afirmó.