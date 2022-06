Manifiestan un agradecimiento al Hospital Julio de Vedia

Como somos todos muy críticos a la hora y de hablar y de expresarnos, en los cuales me incluyo, DEBEMOS MARCAR ABSOLUTAMENTE TODO LO BUENO Y LO MALO, EN ESTE CASO LO BUENO!!!!

En este ultimo fin de semana XXXL se necesito de urgencia, la ayuda de nuestro hospital y como siempre me respondieron de la mejor forma humana, empática y actuando como corresponde!!!

Se necesito una tomografía de urgencia a la cual me ayudaron y se pudo realizar… sabiendo que estábamos entrando a un fin de semana súper largo y solo nos quedan las guardias, con total compromiso y actitud lo han echo y resuelto lo mas rápido que pudieron, una vez con los resultados en mano, se visualizaron las imágenes… y me ayudaron y brindaron la medicación indicada.

Gracias a Dios solo quedo en un susto y un mal recuerdo!!!!. Hay personas humanas, simples, comprometidas, que quizás nadie las ve… pero están con un profesionalismo de excelencia.

Eternas gracias a nuestro Director del Hospital Julio de Vedia, Dr. José Minges, Florencia Carrara, Marisa Balbo. Martina (servicio social de nuestro hospital) y Equipaso chicas, eternamente agradecida!!!!

Como lo vuelvo a resaltar sin ustedes esto no hubiera sido posible.

Gracias miles!!!!

Macarena Gutierrez

DNI: 30.591.717.