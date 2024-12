Maltrato y Mas Pobres: Asumieron las nuevas autoridades del Comité UCR 9 de Julio.

Con la presencia del presidente electo de la UCR Buenos Aires, Miguel Fernández, el diputado provincial Valentín Miranda, militantes de la región, la UCR local procedió al recambio de autoridades, electas en las elecciones de octubre ultimo y que recayó como nuevo presidente, del Comité en Romina López.

En sus primeras palabras, López subrayo «amo a mi partido, valoro la representación de los concejales de UCR y que nos ponen en un escenario, ya que hay un radicalismo de mucha fuerza y esgrimió criticas al decir, parece ser que ha sido olvidado por el Comité Provincia, y rápidamente recordó ante los afiliados presentes, palabras de campaña de Miguel Fernández quien dijo que su objetivo es unir al radicalismo, un partido con mas de 130 años y nosotros nos hemos descuidado en olvidarlo, regalarlo, entregábamos y eso no debe ser pidió. Por lo que no solo lo vamos a defender ya que hay miles de afiliados, también cuidar, y no dudo de la capacidad de Miguel Fernández, un radical de pura cepa y que va a defender al radicalismo, alentó.

Por su parte, Miguel Fernández comento a sus correligionarios comento su transitar en la política desde el radicalismo, donde invito a tener una renovación en el partido, donde la política de hoy esta siendo desafiando e interpelando en como debe ser, y lamento que en 40 años Alfonsín, termina con un Milei, y reconoció que la culpa no es del actual presidente argentino, sino de nosotros los radicales y toda la política que no pudo dar respuestas en estos años, sino que creamos mas pobres, algo hicimos muy mal, planteo el dirigente radical provincial en 9 de Julio.

Por lo que como lo dije en campaña, debemos salir del status quo, y patear el hormiguero, donde debemos recuperar la confianza del vecino, dijo.