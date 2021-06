Malestar en Israel por el cierre de exportación de carnes: Advierten que compraran a otros mercados

“Si no podemos saber que nos van a vender carne de forma regular, vamos a buscar otros lugares”, fue la preocupante frase de la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen en el marco de una charla con el Colegio de Abogados de La Plata, donde dijo haber mantenido conversaciones sin éxito con funcionarios argentinos, tratando de destrabar los envíos.

Israel es el segundo mayor importador de carne argentina, y se trata de un país que paga buenos precios por el producto argentino, no tanto como la Unión Europea, pero el doble de lo que paga China, por ejemplo.

Ronen sugirió establecer algún tipo de cuota, como se hace con los cortes Hilton que van a la Unión Europea, o los cortes kosher que van a Estados Unidos, los cuales no se ven afectados por las restricciones, pero por el momento la embajadora no tuvo ninguna respuesta.

«Fueron muy amables, pero al final no me dieron el sí, supongo que ellos piensan que la solución (del conflicto) está cerca, con lo cual consideran que no hay que tener una solución especial para Israel”, dijo Ronen.

En ese sentido, mostró su malestar con el cepo a las exportaciones. “No puede ser que cada vez que le da ganas a la Argentina, Israel se queda sin carne“, se quejó.

Es que, con justa razón, el gobierno de Israel está muy molesto con el cierre de las exportaciones argentinas, porque viene de abandonar la compra de cortes enfriados a Polonia para cerrar trato con frigoríficos locales y ahora no pueden proveerse.

Un mercado importante que costó mucho conseguir

Resulta preocupante que Israel haya empezado explorar frigoríficos uruguayos y paraguayos, buscando cubrir el faltante argentino. Sin embargo no resulta tan simple concretar ese tipo de operaciones, ya que el proceso para certificar carne kosher, lleva tiempo, es un proceso especial, y requiere además de un acuerdo sanitario estricto.

Según fuentes del sector, Israel hoy representa un muy buen cliente. Compra cortes delanteros, que no son los que tradicionalmente van a la Unión Europea o Estados Unidos, y paga buenos precios. Fue un proceso de apertura y construcción de confianza que llevó años.

De acuerdo al último informe del Instituto de Promoción de la carne Vacuna Argentina (Ipcva) entre enero y abril de este año se exportaron 12.266 toneladas, 18,2% más que en 2020, por un total de u$s 84,2 millones.

En volúmenes las ventas a ese país representan el 6,2% del total, siendo el segundo mayor mercado después de China, que absorbió en ese lapso nada menos que el 75,9%.

Pero medidas en valores, las exportaciones a Israel treparon al 10,2%. La razón que explica esta diferencia es el precio pagado, que en abril promedio los u$s 6690 la tonelada.

Es un valor semejante al que paga Estados Unidos (u$s 6900) y menos que el convalidado por los países de la Unión Europea, que en abril superaron los u$s 9000. Sin embargo, Israel duplica el valor que pagaron los importadores chinos (u$s 3430/ton).

Y la tendencia positiva viene hace tiempo. En 2020 se exportaron 27.310 toneladas, 15,1% más que el año previo, por u$s 189,8 millones.