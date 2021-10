Malestar en el campo por una frase del Ministro Domínguez y le recordaron que sin intervención trigo, maiz y carne aumentaron en su producción

En la presentación del proyecto de ley del Régimen de Fomento de la Agroindustria, el ministro de Agricultura Julián Domínguez se refirió a la carne, al trigo y al maíz como bienes culturales para el país y que, por esa razón, el Gobierno no dudará en administrar con responsabilidad e inteligencia los saldos exportables.

La frase provocó la reacción de todo el sector. Desde distintos espacios salieron a responder que si eso significaba una nueva intervención de los mercados era un mal comienzo en la relación con el ministro y reiteraron la necesidad del campo de anuncios claros y precisos.

El anuncio del plan fue tomado con escepticismo por la gente del campo ya que favorece mas al sector industrial y exportador, sin tener en cuenta la baja de retenciones o impuestos que perjudican al productor primario.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes expresó que, si el ministro al hablar de administrar se refería a intervenir, sería muy difícil lograr el crecimiento del sector. “Es muy difícil que se pueda llevar adelante lo que dice el ministro sin generar intervenciones porque en definitiva administrar es intervencionismo”, señaló.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina opinó sobre el tema en su cuenta de Twitter que “si la carne, el trigo y el maíz fueran bienes culturales el Estado debería colaborar en ayudarnos a producir y no hacer lo que hace que es ahogarnos con impuestos, cambios continuos en las reglas de juego e intervenir los mercados”.

arlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, manifestó que de esta manera quedarán ampliadas las producciones sujetas a controles y reclamó confianza certidumbre y previsibilidad. Además, le pidió al Gobierno que deje de lado las fotos y los anuncios y brinde soluciones para los agricultores familiares. Asimismo, agregó que “mientras en Buenos Aires se sacan fotos, en Formosa se pudren las bananas porque no hay a quien venderlas, en Cuyo no hay envases de vidrio para la producción de vino y los lecheros no saben cómo continuarán trabajando a los valores que perciben sin financiamiento”.

Elbio Laucirica de CONINAGRO expreso también su desacuerdo y habló del rol del Estado que debe reglamentar, controlar y administrar para evitar abusos, pero el punto está en el límite entre administrar e intervenir.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) le respondió a Domínguez que administrar significa seguir dejando sujetos a controles las exportaciones de dichos productos. También indicó que en el caso de la carne se continúa con el intervencionismo al volver a cuotificar en no mas del 22/24% la exportación de lo producido de carne para 2022, lo que desalienta cualquier inversión ganadera con miras a la exportación.

Por su parte la Sociedad Rural de Rosario sostuvo este lunes que “stas declaraciones son una pésima señal, hacia quienes tomamos la decisión de producir dichos bienes y atenta contra la libertad de comercio.

Finalmente le recordó a Domínguez, que desde finalizada su primera gestión al frente del ministerio a la fecha, las superficies cultivadas de trigo y maíz aumentaron un 77% y 61% respectivamente y así también lo mismo sucede con la exportación de carne que aumentó un 400%. Los productores siempre apostando al desarrollo productivo, más allá de las vicisitudes del país.