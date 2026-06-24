Maíz 26/27: La “Plasticidad” surge como la llave maestra para maximizar rindes ante la volatilidad climática

La próxima campaña de maíz 2026/2027 se presenta con un optimismo fundado en la excelente recarga de agua útil en los suelos y perspectivas climáticas que acompañan. Sin embargo, en un escenario de costos productivos altos, la diferencia entre un resultado estándar y una rentabilidad superior radica en el conocimiento profundo de la “plasticidad reproductiva». Este concepto, que se posiciona como el pilar fundamental de la nueva estrategia maicera, se define como la capacidad de un híbrido para alcanzar rendimientos superiores a los esperados cuando las condiciones ambientales resultan favorables.

Compensación genética y eficiencia de insumos

De acuerdo con especialistas en desarrollo del sector, la plasticidad no es una característica única, sino que se manifiesta de diversas formas según el material genético. Algunos híbridos logran este «plus» de rendimiento mediante espigas flex, otros a través de la prolificidad (capacidad de generar dos espigas por planta) o por sostener el peso de grano por espiga ante condiciones desfavorables.

Esta versatilidad biológica otorga al productor una ventaja operativa inédita: permite ajustar la densidad de siembra según el ambiente sin miedo a resignar el potencial de cosecha. Si el ambiente mejora durante el ciclo, la genética compensa la menor densidad inicial, optimizando así la inversión en semillas y fertilizantes.

Un portfolio para cada ventana de siembra

La oferta tecnológica actual permite cubrir todas las estrategias productivas, desde los planteos más precoces hasta los defensivos:

Ciclos híperprecoces: Materiales como el IS 550 (104 de madurez relativa) destacan por su velocidad de secado, siendo ideales para siembras tempranas que buscan liberar el lote rápidamente o para resiembras tardías de emergencia.

Materiales como el (104 de madurez relativa) destacan por su velocidad de secado, siendo ideales para siembras tempranas que buscan liberar el lote rápidamente o para resiembras tardías de emergencia. Máximo potencial: Para planteos de media y alta productividad, el foco se pone en híbridos como el IS 799 , diseñado para captar techos de rendimiento en siembras de primera.

Para planteos de media y alta productividad, el foco se pone en híbridos como el , diseñado para captar techos de rendimiento en siembras de primera. Versatilidad y estabilidad: Los productos de ciclo intermedio, como el IS 7.24 y el IS 2773, muestran una adaptación asombrosa a rangos ambientales que van desde los 5.000 hasta los 13.000 kg/ha. Asimismo, el IS 2738 MR se consolida como el referente en estabilidad y prolificidad, capaz de generar una segunda espiga incluso en altas densidades.

El desafío de los procesos: Datos sobre intuición

A pesar del salto en la genética, los expertos advierten que la eficiencia económica y ambiental aún tiene un largo camino por recorrer en el lote. Un dato alarmante revela que solo el 25% de los productores realiza muestreos de suelo antes de sembrar, una práctica básica pero fundamental para la toma de decisiones seguras.

«Estamos trabajando fuertemente en prescripciones variables de densidad y nitrógeno, calidad de implantación y nutrición en distintos estadios», explicó Jorge Pellegrino, Gerente de Desarrollo de Maíz de la compañía, subrayando que la rentabilidad máxima hoy depende de basar cada acción en datos precisos del ambiente.

Este enfoque en la tecnología de procesos y la plasticidad reproductiva será el eje central de las capacitaciones y asesoramientos que la firma brindará en el próximo Congreso de Aapresid, a realizarse los primeros días de agosto, donde productores y técnicos podrán profundizar en estas innovaciones para blindar sus resultados de cara al nuevo ciclo maicero.