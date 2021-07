Luego del incendio sufrido: Se restarua la Planta de Separación de residuos

Tras el incendio que se registrara semanas atrás en la planta de separación de residuos, la Municipalidad de Nueve de Julio ha encarado una tarea de reconstrucción total de la misma; habiéndose dispuesto, hasta tanto culminen estos trabajos, la suspensión de la recolección de residuos reciclables, informo el municipio en una gacetilla de prensa.

Al respecto, la Directora de Gestión Ambiental, María Angélica Merlino, adelantó que en estos momentos está procediéndose a reconstruir la estructura que permite la descarga de los camiones, luego de haberse completado todo lo referente a la instalación eléctrica de la estructura de la cinta de clasificación, restando reponer la tela de movilización, la que estaría llegando en las próximas horas.



Tras ello, se trabajará en la reparación de perfiles y vigas de la estructura, no siendo sencillo conseguir las mismas; no obstante que con la cinta en funcionamiento se podría retomar la clasificación de residuos, lo que estimativamente permitiría reiniciar la recolección el domingo próximo en la Zona I.

“No se ha efectuado recolección, a excepción de aquellos lugares donde los reciclables están separados por material, como caso cartón, plástico o vidrio, ya que la tarea de clasificación no puede realizarse”, detalló la funcionaria.

ACTITUDES DESAPRENSIVAS DE LOS VECINOS

Por otra parte, Merlino llamó a la responsabilidad de los vecinos para que no arrojen residuos en espacios públicos, y solicitó paciencia a los frentistas para retirar los residuos reciclables, que si bien generan un volumen importante, no emanan olor.