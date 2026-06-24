Los salarios le ganaron a la inflación en abril, pero aún no recuperan lo perdido

Los salarios registraron en abril una suba que permitió recuperar parte del terreno perdido frente a la inflación. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de salarios aumentó 3,7% respecto de marzo, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período fue de 2,6%.

El incremento mensual estuvo impulsado principalmente por el sector privado registrado, cuyos ingresos crecieron 4%. En tanto, los salarios del sector público avanzaron 2,3% y los del sector privado no registrado lo hicieron en 4,7%, de acuerdo con los datos oficiales.

Con estos resultados, los salarios lograron una mejora real durante abril, luego de varios meses marcados por la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, el desempeño no fue homogéneo entre los distintos sectores y los trabajadores estatales volvieron a quedar por debajo de la evolución de los precios.

Dentro del sector público, los salarios nacionales aumentaron apenas 1,6% durante abril, mientras que los provinciales registraron una suba de 2,5%. Ambos indicadores quedaron por debajo o muy cerca de la inflación mensual informada por el organismo estadístico.

En la comparación interanual, el índice de salarios mostró una suba de 36,9%. El crecimiento estuvo explicado por incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 69,6% en el sector privado no registrado.

A su vez, en los primeros cuatro meses de 2026 el índice acumuló una mejora de 12,7% respecto de diciembre del año pasado. En ese período, los salarios del sector privado registrado aumentaron 10,1%, los del sector público 12% y los del sector privado no registrado 19,7%.

Pese al resultado favorable de abril, los datos muestran que la recuperación todavía es parcial. Mientras la inflación acumulada en el primer cuatrimestre alcanzó el 12,3%, distintos análisis sobre los salarios registrados señalan que los ingresos aún no lograron recomponer completamente el poder adquisitivo perdido durante los últimos meses.

Además, la evolución reciente refleja diferencias significativas entre sectores. Mientras los salarios privados fueron los que más impulsaron la mejora de abril, los trabajadores estatales continúan mostrando mayores dificultades para acompañar el ritmo de los precios, especialmente en el ámbito de la administración pública nacional.