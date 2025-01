A su turno, Maximiliano Pullaro, quien además es presidente pro témpore de la Región Centro, advirtió que «si no se toman medidas urgentes, el campo se va a fundir y eso traerá consecuencias para todo el país».

«En este momento crítico, pedimos que miren al interior productivo», subrayó el gobernador de Santa Fe y adelantó que se convocará a las entidades del campo para conformar una mesa conjunta de la Región Centro con el objetivo de debatir políticas a futuro.

Por su parte, Rogelio Frigerio sostuvo que «la crisis del sector agropecuario es muy profunda, vinculada a la presión impositiva tan alta, costos en dólares y precios internacionales, además de una situación climática adversa».

En la reunión, se analizaron además las inversiones que cada provincia llevó a cabo para mejorar la situación del sector, y las medidas paliativas proyectadas y en curso para enfrentar las condiciones climáticas adversas que amenazan los rindes de las cosechas.

Cabe recordar que la Región Centro es un bloque de integración territorial subnacional conformado por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se trata de una generación de alianzas interprovinciales que nació a partir del espíritu del federalismo, en la década de 1980.

Caputo respondió a los gobernadores: «No necesitamos que nos recuerden que vinimos a bajar impuestos»

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a los gobernadores de la Región Centro, quienes pidieron al Gobierno Nacional eliminar las retenciones al campo. A través de un mensaje en la red social X, Caputo defendió la política fiscal del Gobierno, destacando los avances en la reducción de impuestos como la inflación, el impuesto PAIS y la baja de aranceles.

Estimados, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 21, 2025

«Estimados, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos logrado en apenas un año», empezaba el posteo del ministro y agrega: «La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable, y es el mayor reaseguro para todos los sectores productivos de que Argentina ya no va a caer en las crisis que hemos estado inmersos por décadas».