Los «Cocodrilos» hicieron de las suyas en la costa de la laguna de Melincue

Mirando publicaciones de Facebook y contestando mensajes en la red, veo la semana pasada una publicación del amigo Eduardo Ocampo(rumi) quien había hecho muy buena pesca en La Laguna del sur de Santa Fe y de costa.

Luego de unas cuantas consultas decidimos hacer un relevamiento dado a los escases de lugares para practicar esta modalidad.

Por la cantidad de notas hechas estos años a guías y pesqueros, hacía más de 12 años que no pescábamos de costa así que estábamos entusiasmados.

Solo viajamos Carlos Sosa y yo dado a los compromisos laborales de los demás cocodrilos.

Recomendamos a quienes vayan ir al lugar llevar carnada y todo lo que necesiten pues no hay en el lugar. Al llegar parecía mentira que con el móvil transitáramos lugares donde hubo más de 6 o 7 metros de agua.

Según los datos obtenidos por Rumi, la mejor pesca se realizaba vadeando con líneas de flote, pero erramos el sitio donde acampamos, fuimos hacia la costa a la derecha del viejo hotel y había que ir para la izquierda, pues en el lugar que elegimos la zona, además de baja en la orilla era muy barrosa.

Había un fuerte viento hacia la costa que elegimos así que no podíamos pescar de flote sin meternos al agua así que decidimos pescar de fondo y con paternóster.

Nuestro inicio de pesca fue alrededor de las 9 y 40 hs.

Durante dos horas pescamos de esa forma y logramos solo 2 pejes, muy lindos y malos y más de 10 dentudos y uno que otro moncholo.

Luego de unos buenos mates, decidimos ponernos los wadders e intentar, a pesar de que el viento no nos iba a dejar pescar cómodamente hacer 2 horitas de pesca en esa modalidad.

Preparamos una línea de flote cada uno y otra caña más en mi caso con una de fondo y Carlos con un paternóster.

Agarramos los fierros posa cañas altos que tenemos para pescar en esta modalidad y comenzamos a adentrarnos en la laguna.

El piso es en ese sector (por eso recomendamos según datos de los lugareños con los que luego charlamos en la costa), el sector más apropiado es como dijimos el de la costa a la izquierda del viejo hotel.

Solo pudimos adentrarnos unos 30 metros en la laguna y ya se nos hizo imposible tratar de avanzar más, el barro pegajoso del fondo nos llegaba a la rodilla y nos impedía seguir caminando así que casi detenidos ilegalmente por el fango decidimos pescar desde esa posición, la cual no era la ideal pues nos daba unos 10 metros para que las líneas de flote garetearan y la profundidad aun era muy poca.

Tuvimos muchísimos piques, los cuales eran mezclados de pejerrey, mucho dentudo y algún que otro moncholo y bagres.

Tomaban todo tipo de carnada, anduvo muy bien para el peje el filet de dentudo tal como nos lo indicara el guía Uriel Balbi con quien nos encontramos en la costa y habíamos charlado antes de empezar el vadeo.

Luego de una hora y media de pescar en esa incómoda posición y dado a los calambres que comenzaban a atacar nuestra piernas, decidimos salir, luego de forcejear un rato para poder zafar del barro.

Para esto habíamos logrado 8 pejerreyes muy lindos y tal cual les dijimos eran malos al momento de clavarlos.



En resumen y para los que quieran ir al lugar la pesca no es de cantidad, pero dedicándole una jornada entera de pesca, yendo al lugar correcto de la costa, pescando de flote se puede lograr la cuota y dado a la escases de espejos que hay para practicar la modalidad es una buena opción.

Destacamos que para la pesca embarcada no se autorizan bajada de lanchas que no sean residentes de Melincue, por lo menos por el momento, y por datos sabemos que es muy bueno el pescado que sale embarcado.

Luego, nos sentamos a desarmar equipos, hicimos una hermosa picada y cargamos todo como para regresar a Chacabuco, cansados, pero realmente felices de haber podido hacer una nota de costa.

Como siempre Las boyas del Cocodrilo fishing team son provistas por Cauque, los reeles del equipo cargados con multifilamentos de Grilon y en caso de necesitarlos usamos los señuelos Rubí

No queremos dejar de sugerirles, como en cada nota nuestra de respetar medidas, cantidades y vedas de las especies que vayan a pescar, y también de dejar bien limpio los espejos o ríos que visiten así podremos asegurar que nuestros hijos y nietos disfruten como nosotros en un futuro de esta pasión.

Gracias por leernos, y por seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, tiktok y nuestro canal de YouTube como: cocodrilo fishing team.

No queremos olvidarnos de agradecer a quienes nos dan una mano para poder hacer estos viajes de notas y pesca: repuestos del automotor Héctor Pelusso, recetas del campo, Centro integral del envase, pizzería La nueva Babilonia, Bacos Vinoteca, Pinturería Martínez, Spataro Construcciones S.A, Electricidad Ushuaia, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Óptica Boero, Alarmas Zona 24, panadería y confitería lo de Juana, La Strada confitería, y La Morada Hospedaje de San Gregorio, un lugar para quienes visitan la Laguna Picasa y quieren pernoctar en el lugar..

Abrazo pescador.

Luis O. Ventimiglia

Cocodrilo Fishing Team

Pescador apasionado