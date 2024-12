Los «ángeles» que Dios puso para salvar la vida de Leopoldo

Un accidente que se vivió el pasado sábado 14 de diciembre y que tuvo como involucrado a un menor de 4 años, en una vivienda de la localidad de El Provincial, cuando este cayo a una pileta de natación y donde se produjo su ahogamiento, y al ser rescatado por sus padres, y al ver que no respiraba, hacen las primeras practicas de RCP y el niño no respondía, es que en su desesperación, sus progenitores acuden como lugar mas cercano en búsqueda de ayuda al Destacamento de Policía Vial 9 de Julio, donde fueron recibidos por los agentes del lugar, Meli Elola y Jazmín Ardiles, fueron las efectivos de Policía que recibieron a Leopoldo y sus padres, ellas solicitaron de manera urgente de sus compañeros del Destacamento Vial, para asistir con RCP al menor.

Si bien el trabajo de asistir y contener a la familia de Leopoldo, fue trabajo de todo el Personal de Destacamento de Policía ubicado en el Km 264 de la ruta nacional 5, fue el Teniente 1ero. Ceferino Gallo, un policía que el próximo año arriba a sus 25 años de servicio en la policía bonaerense, quien en sus conocimientos de practicas de RCP, no paro de asistir a Leopoldo, hasta que llegara el servicio de emergencia del Hospital Julio de Vedia.

Ceferino Gallo en dialogo con El Regional Digital, conto que el día sábado 14, alrededor de las 17 horas, se aproxima a un padre con una criatura que se había ahogado en la pileta, o sea, se había caído, ellos le habian practicado los primeros auxilios, y ante la desesperación se llegan hasta el Destacamento Vial de 9 de Julio, donde los reciben mis compañeras, donde debieron enfrentar una situación muy compleja porque cuando se trata de un menor no es fácil a veces resolver la situación, es asi que Meli Elola y Jazmín Ardiles, son las dos primeras que lo reciben, me llaman, entonces acudo en el patio, donde veo al menor prácticamente sin signos vitales, relato.

«Comienzo a hacer el RCP, llega mi otro compañero Lucas Mazzola, él también intenta, mediante RCP, luego retomo yo de vuelta, no lo dejo en ningún momento de hacérselo, ya se había pedido la ambulancia y venía en camino, y al ver que no reaccionaba, tomamos la determinación de trasladarlo nosotros con un móvil policial, sin dejar de hacer el RCP, y en la mitad del trayecto nos encontramos con la ambulancia y con la médica se lo doy, en brazos, ahí abre los ojitos y empieza a respirar muy levemente pero empieza a respirar», detalla a El Regional Digital, y que su testimonio se puede escuchar en el audio de esta nota.

Gallo que es padre de tres hijos. Vive en la ciudad de Junín, uno de sus hijos tiene tres años, conto que «fue una satisfacción enorme cuando le veo que abre los ojos, porque todo el tiempo que estuvimos en frente del Destacamento, no pudimos, no nos dio ninguna señal en ningún momento, la verdad que es una satisfacción enorme, una experiencia vivida que yo calculo que no la podes explicar con palabras, es algo que te queda en el alma, te queda en ese momento los ojos perdidos de la desesperación», resalto.

El Tte. 1er. Gallo conto que en sus casi 25 años de servicio nunca le toco vivir una situación así. Siempre se desenvolvió como personal de Policía Vial, le ha tocado presenciar decenas de accidentes viales y en muchos casos tener que intervenir con RCP en adultos, pero nunca asistir a un menor como lo vivido el pasado 14 de diciembre en 9 de Julio.

Ceferino, recordó que «siempre esta charla se tiene con bomberos, porque bomberos se capacita también igual que nosotros, pero siempre se dice lo mismo y siempre nos comentamos lo mismo, que cuando es un menor conjuga el sentimiento de papá y o de mamá, te anula un montón, por suerte en este caso no me quitó nada, pude resolver, y sinceramente muy agradecido de haber podido que este nene esté hoy con su papá y disfrute de su familia y su hermana y toda su familia», apunto.

A Leopoldo, una vez estabilizado en el Hospital Julio de Vedia, fue trasladado a Junín y si bien en Junín, Ceferino no pudo verlo, conto que si estuvo con sus padres, y este ultimo sábado 21, los Papas de «Lopi» ya recuperado y con una sonrisa, conto yo recién puedo verlo el día sábado, después que le dan el alta, el papá y la mamá me lo llevan al Destacamento para que lo vea, informo.