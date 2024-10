Lograr más carne: Genética, sanidad y alimentación, la senda de un establecimiento ganadero de Entre Ríos

El Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina – IPCVA – llevo su Jornada a Campo a la localidad entrerriana de Hasenkamp, en el centro norte de esta provincia, donde convoco entre 600 y 700 personas, quienes además de recibir transferencia de conocimientos de distintas investigaciones en el manejo y proceso de producción ganadera, se visitó un establecimiento mixto del lugar.

En ese sentido, Establecimiento “El Roció”, una propiedad agropecuaria de 1.040 has., de las cuales 400 has están bajo monte y donde se realiza ganadería, 100 has son para la implantación de forrajes para el pastoreo, y el resto producción agrícola.

El campo ya es administrado por la tercera generación de productores, con una fuerte impronta ganadera donde trabajan las razas Hereford, Braford y Blonde De Aquitaine, esta última incorporada hace pocos años, con el objetivo de aportar más carne en el cruzamiento, ya que la empresa trabaja para llegar al mercado de exportación.

La familia siempre ha sido ganadera, si bien se ha volcado en algún momento a la agricultura, pero siempre nos hemos abocado, a la ganadería. La verdad que ese fue uno de los pilares, comento Milton Schneider, tercero de tres hijos y quien expuso ante el auditorio de la Jornada del IPCVA, el trabajo productivo en El Roció.

Por empezar Schneider comento que su padre a realizado un trabajo de desmalezamiento y raleo de las 400 has bajo monte, lo que permite un mayor aprovechamiento del paso y del pastoreo de los animales. En cuanto a la agricultura Maiz y Soja principalmente se lo utiliza para la alimentación del ganado principalmente, el resto se vende, explico en dialogo con El Regional Digital.

El modelo de producción.

En El Rocio hacemos ciclo completo desde el ternero hasta la terminación, y si bien hoy estamos haciendo consumo interno, pero con la visión de hacer exportación, sintetizo.

En esa línea de trabajo, es que conocí la raza Blonde D Aquitaine, que logra tener la plasticidad de tener un novillo terminado de 350 / 360 kg y poder llevarlo a los 600 kg sin sobre engrasamiento entonces esa es la idea y poder tener un animal para cuando se necesite vender, explico sobre la incorporación de la denominada “rubia de Aquitaine”.

La Blonde, es un animal donde su conversión es muy alta, en los adultos 2,7 kilos, y en terneros la ganancia diaria es de 1,7 kilo, la raza permite sacar un novillo de 500/540 kilos; pero en cruzamiento eso se reduce al referirse a la conversión diaria, informo.

Acercad de la Blonde D Aquitaine, comento que su origen es continental. Es prima del Limousin, y por esas características, no produce tanta grasa, se convierte en una carne magra, al no tener engrasamiento. No pierde marmoleo, y le da mucha terneza y sabor

En El Roció a la Hereford, a la que catalogo como una muy buena raza, en especial por su productividad, le suman la Braford. Tiene rusticidad, dijo.