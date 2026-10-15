“Lo hago con mucho gusto”: Cuando la pasión por el campo, hace que lo imposible, sea posible para una mujer

Este 15 de octubre se celebra el Dia Internacional de la Mujer Rural, a partir del decreto 62/136 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007.

En ese marco cada vez toma mayor relevancia la visibilizarían de la mujer en el medio rural con su accionar como empleada, productora, asesora o profesional en el área rural.

Desde El Regional Digital y el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer dialogamos con la productora rural, Stella Rua, tercera generación de productores rurales, y que junto a su esposo Hugo, administran un campo de su propiedad en Paraje El Chajá, en el partido de 9 de Julio, allí producen ganadería vacuna, porcinos y agricultura.

Nuestra mujer rural consultada, aseguro que reside en el campo donde nació, testigo del tiempo que ha ido pasando, asegura en el campo todo ha ido evolucionando. Además del campo se ha ido mucha gente, somos muy pocos los que ahora vivimos”.

Esa evolución en el campo la refiere a tecnologías que le permiten un avance, confort, comodidad, como energía, telefonía, ahora internet, lo que hace que vivir en el campo hoy es muy ameno, no tenemos grandes diferencias con la ciudad, además ahora teniendo buena Internet, se pueden hacer tramites online, explica.

Stella se mostró como una apasionada por la ganadería, hoy cuenta con 60 vacas de cría y hacen ciclo completo. El grano que cultivan es para convertirlo en alimento de la ganadería. Su pasión por la ganadería, conto la heredo de sus padres, y trae a memoria los consejos de su padre como productor, que hoy en día pone a la práctica.

Lo cierto que Stella Rua como tantas otras mujeres en el partido de 9 de Julio no tienen problemas el trabajar el campo y estar en los todos los temas, incluso desde la administración, aseguro en el dialogo con el programa radial.

De cara a este ciclo Stella y Hugo como tantos otros productores de 9 de Julio, que son productores de ganadería evalúan como enfrentar el próximo año. Hay lluvias en demasías, no hay caminos, y hay que preparar el alimento para la ganadería para el próximo año; “estamos un poco preocupados porque estamos por sembrar maíz y el clima no nos deja, el año que viene se va a dificultar el encierre de los animales”, asegura.

En el final Stella Rua reflexiona sobre el ser mujer rural. “En lo personal hago con mucho gusto. Me crié haciendo, viendo a mi madre y me siento orgullosa de ser productora agropecuaria, la verdad, lo hago con mucho gusto.

En este último tiempo también me alegra ver que hay muchas mujeres jóvenes que están integrando el campo. Por lo menos en esta zona veo que hay muchas mujeres, incluso profesionales. Se está viendo mucho lo que son los ingenieros agrónomos, antes era una actividad muy del hombre, hoy se está viendo mucha mujer”, conto con cierta alegría.