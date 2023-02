Lista Blanca presentó sus candidatos a Delegados para las elecciones de la CEyS

Durante la jornada del pasado jueves 16, integrantes de Lista Blanca “Por una Cooperativa Democrática” que competirá buscando llegar al Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno, presento su nomina de candidatos a Delegados, y brindo una conferencia de prensa presentando en sociedad dicha nomina, que participará de las elecciones de la CEyS “mariano Moreno”, a realizarse el 12 de marzo próximo.

La presentación que se dio en sede del Club y Biblioteca Agustín Álvarez, donde durante el dialogo con la prensa dejaron sus conceptos los referentes Diego López y Maximiliano Haramburu.

En primer término, Diego López aclaró que la Lista Blanca es una lista nueva y no tiene nada que ver con la agrupación que llevaba el mismo nombre aproximadamente veinte años atras.

López quien en su momento formó parte de la lista Verde, señaló que varios integrantes decidieron avanzar en la conformación de la nueva lista e indico “queremos una Cooperativa más democrática, que todos participen y que la voz del Consejo sea la de todos los Delegados”, señaló.

Según Lopez “el Consejo se manejaba de una manera muy autoritaria, con decisiones tomadas unilateralmente. Cuando no compartíamos la misma idea, éramos dejado de lado, dijo y agrego, «está a la vista que a mí me sacaron”, afirmó López.

“Lo más importante que tiene el Consejo de Administración de una Cooperativa es la gestión, a distintos organismos como el ENACOM o el ENR. Hoy no se puede llegar a toda la ciudad con Internet porque es cara la fibra óptica. Para eso hace falta gestión. Es importante para seguir brindando más servicios a la ciudad y localidades”, opinó.

Por su parte Maximiliano Haramburu que integra la lista de Delegados del Distrito Sur, hizo referencia a algunos proyectos entre los que destacó la idea de “sacar la Cooperativa al barrio para agilizar los trámites y que no sea todo tan burocrático. La idea es usar mucho la herramienta de la aplicación CEyS Móvil, que mucha gente no conoce.

“Es importante que los delegados transmitan las preocupaciones del asociado hablar con la gente, uno de los proyectos es colocar cámaras de seguridad barriales”, agregó.