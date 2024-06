Liquidación de divisas: Mira como es la proyección 2024 que se estima aporte el campo al país

El modelo de proyección de liquidación de divisas del agro desarrollado por IyEE-BCR arroja una estimación de ingreso total de dólares por exportaciones netas del sector agroindustrial, tanto vía Mercado Único Oficial de Cambios (MULC) como Contado con Liquidación (CCL) por US$ 26.882 millones para todo el año calendario 2024; ello es, 51% por encima del año anterior (US$ 17.833 millones), pero 11% por detrás del promedio de los últimos tres años (US$ 30.372 millones). A este resultado se arriba valuando la proyección del volumen mensual a exportar en los próximos meses a los precios vigentes, asumiendo que se mantiene el actual régimen de liquidación de divisas por “dólar blend” (80% al MULC y 20% al CCL) para todo el año, y valuando la proyección de importaciones a los precios CIF vigentes, que en este caso se imputan 100% al MULC.

Se desprende de esta proyección que la oferta de dólares del agro en el mercado oficial de cambios ascenderá en 2024 a US$ 20.995 millones[1], con una suba interanual del 30% luego de la sequía del año pasado, pero que se ubica de todos modos un 30% por detrás del promedio de los últimos 3 años. Sin embargo, si se le adicionan los 5.887 millones de dólares que el sector vendería por CCL se tiene una oferta total de dólares del agro por US$ 26.882 millones.

Para explicar este resultado debe tenerse en cuenta que, si bien el volumen proyectado de exportaciones de los principales complejos del agro crece un 58% interanual y un 6% respecto al promedio de los últimos 3 años hasta alcanzar 89,4 millones de toneladas; el precio promedio de las exportaciones agroindustriales ha perdido un 19% respecto al 2023 y un 16% con relación al promedio de los últimos tres años.

Ahora bien, con la estimación a fin de mayo 2024, en lo que va del año se ha liquidado en total, es decir, tanto por MULC como CCL, un 40% del proyectado anual (U$S 10.791 millones), mayormente en línea con el 41% promedio a la misma altura de los últimos cinco años. Esto implica que restaría liquidarse U$S 16.091 millones, de los cuales US$ 12.580 pasarían a componer la oferta de divisas del mercado oficial de cambios (siempre y cuando en el resto de año se registren los mismos precios que en la actualidad y no se modifique el actual régimen cambiario 80/20) y US$ 3.512 compondrían la oferta de dólares financieros.

Lo que muestra esta estimación, en líneas generales, es que el “ingreso de dólares del agro” se recupera menos que el volumen proyectado de exportaciones debido a la caída

1-¿Cómo viene la liquidación de divisas del agro en 2024?

Siguiendo el modelo de proyecciones de «Liquidación de Divisas del Agro – BCR», a los precios internacionales vigentes y de acuerdo con las actuales estimaciones de oferta y demanda, se proyecta para el 2024 un ingreso total de dólares por exportaciones netas del sector agroindustrial en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios, al valor oficial) por US$ 20.995. Adicionalmente, y asumiendo que continúa vigente durante todo el 2024 el esquema que rige actualmente de liquidación de divisas, que permite vender el 20% vía CCL, el agro ofrecería en este segmento (al CCL) un total de US$ 5.887, llevando la oferta total de dólares del sector Cereales y Oleaginosas a US$ 26.882 millones.

Centrándonos en la oferta de dólares por MULC, tal como figura en el Balance Cambiario que publica mensualmente el BCRA, datos oficiales hasta abril de 2024 contabilizan un ingreso neto de divisas por intercambio de bienes (cobros por exportaciones menos pagos por importaciones) de US$ 6.001,4 millones, en tanto que el modelo desarrollado por el Departamento de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta el dato de mayo en US$ 2.414,3. Con ello, en los primeros cinco meses del año el Agro habría resultado oferente neto de divisas en el mercado de cambios oficial por US$ 8.416 millones, prácticamente sin cambios respecto a la oferta dólares oficial del año pasado y un 36% por debajo del promedio de los últimos 3 años, incluso a pesar que en los primeros cinco meses del año se exportaron en volumen 38,7 millones de toneladas, un 70% más que el año anterior y un 9% por encima del promedio de los últimos tres años.

Adicionalmente a la oferta de «dólares oficiales», sin embargo, se estima que el sector ofertó dólares en el mercado financiero por 2.375 millones, convirtiéndose en un vendedor neto de divisas por un total de US$ 10.791 millones en los primeros cinco meses del año, relativamente en línea con los US$ 11.167 millones que vendió en promedio los últimos cinco años aunque casi un 20% abajo del promedio de los últimos tres.

2- ¿Qué arroja la estimación para todo el 2024?

Para el 2024, la Bolsa de Comercio de Rosario estima una liquidación total de divisas del agro vía Mercado Oficial de Cambios por US$ 20.995 millones, en base a la proyección actual de exportaciones y los precios vigentes. Este monto representa un crecimiento del 30% respecto al 2023, signado por la sequía, aunque se encuentra exactamente un 30% por detrás del promedio de los últimos 3 años. Recordemos que hasta setiembre de 2023 la totalidad de liquidación de divisas ingresaba al Mercado oficial de cambios.

Sumado a ello, el sector actuaría como oferente de dólares financieros vía CCL por US$ 5.887 millones, lo cual lleva la liquidación total neta de dólares del agro estimada para el 2024 a US$ 26.882 millones. Resulta entonces que, mientras la oferta neta de dólares vía mercado oficial de cambios se ubica un 30% abajo del promedio de los últimos 3 años, la caída de la oferta total de dólares del sector Cereales y Oleaginosas respecto al promedio de los últimos 3 años se recorta al 11% cuando consideramos también los dólares financieros.

Por su parte, la liquidación de dólares hasta mayo por US$ 10.791 millones (US$ 8.416 M por MULC más US$ 2.375 M por CCL) representa un 40% del estimado anual, prácticamente sin cambios con relación al 41% promedio de los últimos cinco años.

3- ¿Cómo queda la comparación interanual?

Los US$ 26.882 millones que se prevé liquidará en total el agro en 2024 equivalen a un crecimiento interanual del 51% respecto a los US$ 17.883 millones que ingresaron por el mismo concepto en 2023. Sin embargo, este monto queda tanto por debajo de los US$ 33.672 millones de 2021 como de los US$ 39.611 millones de 2022.

Si tomamos la liquidación promedio del agro de los últimos tres años por US$ 30.372 millones, la proyección de oferta de dólares vía MULC (US$ 20.995 millones) se ubica un 30% por debajo, aunque si sumamos también la oferta de dólares financieros alcanzando un total de US$ 26.882 millones, la caída se recorta al 11%.

4- ¿Por qué la recuperación en la liquidación de dólares del agro post sequía resulta menor a lo esperado?

Si bien el volumen de exportaciones en toneladas proyectado para el año 2024 resulta un 58% superior al del año 2023, con 89,4 millones de toneladas para los principales complejos del agro[2], y resulta incluso 6% superior al promedio de los últimos tres años, los precios promedio han caído un 19% respecto al año anterior y un 16% con relación al promedio de los últimos 3 años.

En efecto, si valuásemos las cantidades proyectadas para exportar en 2024 a los precios promedio 2021-2023, el ingreso de divisas del agro escalaría a US$ 36.808 millones, duplicando el registro del año pasado y superando en un 20% el promedio de los últimos tres años.

En otras palabras, pese a que la proyección del volumen exportado es la quinta más alta de la serie, los precios promedio de los principales productos de exportación se encuentran hoy en los niveles más bajos de los últimos 4 años.

Ahora bien, cabe destacar que el volumen proyectado de exportaciones, pese a mostrar una recuperación notable con relación al año de la sequía, aún se encuentra muy por detrás de los máximos alcanzados en el pasado, dejando en evidencia que Argentina no ha logrado sostener la tasa de crecimiento de sus exportaciones, al menos en la medida en que sí lo han hecho otros países comparables, tal como abordó el Banco Mundial en su reciente informe intitulado «Hacia un Sector Agroalimentario más Competitivo Inclusivo y Resiliente».

[1] Se aclara que en el presente trabajo se estima la liquidación de divisas vía mercado oficial de cambios tal como se registra en el rubro “Oleaginosas y Cereales” del Balance cambiario del BCRA, donde se computan los cobros de exportaciones netos de pagos de importaciones. Este rubro refleja el ingreso del 80% de las divisas al tipo de cambio oficial. El 20% restante se asume que ingresará al mercado de divisas vía dólares financieros, y se valúan al CCL.

[2] Se incluyen aquí los principales productos que componen los complejos soja (poroto, harina, aceite y biodiesel), maíz y trigo en grano, harina de trigo, productos del complejo girasol (semilla, harina y aceite), cebada cervecera, forrajera y malta.