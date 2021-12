Libertad presentó su temporada de verano 2021/2022

El pasado jueves durante una rueda de prensa, autoridades de Club Libertad presentaron la temporada de natación, colonia de vacaciones y natatorio 2021/22.

En este marco, anunciaron que se reeditará la Escuela de Natación, de lunes a viernes de 10 a 12 hs.; la Colonia de Vacaciones, de 16 a 18 hs. para niños y niñas de 3 a 12 años, con diferentes actividades recreativas que estarán a cargo de los profesores Federico Berthelot, Juan Galiano, Junior Rosales, Jazmín laprovitera y Lucas Martini; a la vez que en lo que hace a la escuela de natación se apuntará a las competencias regionales.

Al respecto su presidente, Sergio Arenas, acompañado del vicepresidente, Flavio Ceriani y los profesores Osvaldo Gómez y Juan Cruz Pinciroli, destaco que las actividades se iniciarán el día 20 de diciembre, con una duración del contingente de un mes, y la posibilidad de renovar luego el mismo, mientras que el natatorio libre estará abierto desde el día 8 del corriente.

Los valores para socios de la temporada completa será de $ 1.800 y $ 5.400 para los no socios; en natación el socio $ 2.400 y el no socio $ 4.600; mientras que la Colonia $ 3.500 y el no socio $ 5.900 y la natación libre sin costo para los socios y los no socios $ 4.800 pesos.

Finalmente, los dirigentes “laguneros” destacaron que se procedió a la pintura de todo el natatorio y se procedió a la reparación total de la cantina, a la vez que se trabajó especialmente en los espacios verdes contiguos al natatorio.