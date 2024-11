Libertad gano el clásico ante Atlético 9 de Julio y quedo como único puntero

Se disputo entre los días viernes, sábado y este domingo la 6ta fecha del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol de Primera División, donde el día viernes 1 la fecha inicio en Dudignac, donde el local recibió a Atlético San Martin, con un resultado que favoreció al equipo “Santo” que gano por 1 a 0.

El sábado en horas de la tarde en la fortaleza “violeta”, Atlético Quiroga recibía a uno de los punteros del torneo, Deportivo San Agustín, donde terminaron empatados 1 a 1.

Por su parte en Carlos María Naon, este domingo, el CAN, también puntero en el torneo recibió a Once Tigres, y terminaron empatados en cero.

En el Palomar, Agustín Álvarez recibió a Atl. La Niña a quien venció por 2 a 0.

En el “Vicente Cusatti”, Libertad recibió a Atlético 9 de Julio, uno de los clásicos del futbol local. El partido tuvo poca presencia de público – lamentablemente hay que decir que un numeroso público si vio el partido desde las vías ferroviarias, sin pagar un solo centavo de entrada-, el encuentro se mostró intenso en el juego con una pelota que en el primer tiempo fue más dominada por el local y quien más complico al arco de Proensa que tuvo un buen trabajo, defendiendo su valla.

El segundo tiempo, Atlético busco equilibrar la balanza en el juego, pero seguía sin inquietar el arco lagunero, y cuando todo parecía que podía terminar en un empate, una jugada contra el arco de Proenza, termina siendo conectada por el central de Atlético 9 de Julio, Bautista Sánchez y pone el 1 a 0 para el local.

Con este resultado el equipo dirigido por Mariano Balhano queda como único puntero del torneo.

No jugaron por falta de personal policial, French y El Fortín. Cabe destacar que también deben un partido menos Agustín Álvarez y Atl. 9 de Julio.

Síntesis 6ta. fecha

-Atl. Dudignac 0 vs. San Martin 1

-Atl. Quiroga 1 vs. Dep. San Agustin 1

-Ag. Alvarez 2 vs. Atl. La Niña 0

-CAN 0 vs. Once Tigres 0

-Libertad 1 vs. Atl. 9 de Julio 0

-French – El Fortin ( no jugaron y definirán cuando jugar)

Posiciones en el campeonato – 6ta. fehca

Libertad 15

San Agustín 13

Naon 13

Once Tigres 10

Atl. Quiroga 10

San Martin 10

Ag. Alvarez 9*

Atl. 9 de Julio 6 *

French 5*

Atl. La Niña 4

Atl. Dudignac 3

El Fortín 0*