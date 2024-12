Legislatura: Diputados aprobó la creación de la empresa estatal bonaerense de medicamentos

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves el proyecto de creación de la empresa estatal de medicamentos que impulsa el Ejecutivo comandado por Axel Kicillof, que apunta a producir vacunas, insumos, equipamiento médicos e ingredientes farmacéuticos activos. La media sanción se logró con los votos de Unión por la Patria (UxP), del bloque libertario dialoguista y con la postura dividida de la bancada Acuerdo Cívico (UCR+GEN).

Ahora el proyecto de la empresa estatal de medicamentos será debatido en el Senado bonaerense, como ocurrió en el mes de junio con el de la creación de la empresa de emergencias en salud. En aquella oportunidad, la bancada de Unión, Renovación y Fe, conducida por Gustavo Cuervo, le había dado al Gobernador la llave para llegar a la media sanción, algo que volvió a ocurrir este jueves en el Parlamento provincial. Sumado a los 9 votos libertarios dialoguistas, se incorporaron las dos voluntades de los diputados del bloque Acuerdo Cívico (UCR+GEN), Natalia Dziakowski y Pablo Domenichini, que también levantaron la mano.

Durante la sesión, la mayoría del arco opositor revivió los cuestionamientos que esgrimieron durante el tratamiento en comisiones y criticaron el proyecto de creación de la empresa estatal de medicamentos por la votación a “libro cerrado”, por el gasto público “totalmente ineficiente” y porque daría “funciones que ya se cumplen en otras orbitas” como en el Instituto Tomás Perón.

En la jornada, llamó la atención que el miembro informante del peronismo para defender el proyecto de empresas de medicamentos fuera el diputado Gustavo Pulti, y no el titular de la comisión de Salud, el camporista Jorge Rodríguez Alberti. En su intervención, el exintendente de General Pueyrredon atajó las críticas de la oposición en torno a la “privatización” de la salud y anticipó que el Presupuesto 2025, próximo a tratarse en la Legislatura, tiene “una partida récord” en el área sanitaria.

“Este Gobierno se ocupa de la salud, el Presupuesto que va a tratarse en esta Legislatura tiene un partida récord en el sector. En el mercado de medicamentos no hay libre concurrencia de los demandantes, es un mercado con monopolios y oligopolios, fijan precios que no están relacionadas con los costos. En ese contexto, ya se justificaría intervenir en un mercado que claramente no es de competencia perfecta”, puntualizó Pulti.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, celebró la novedad a través de su cuenta de X: “La Cámara de Diputados de PBA acaba de aprobar, y darle media sanción, al proyecto de creación del centro de industria farmacéutica bonaerense. Muchas gracias a las y los diputados que trabajaron y acompañaron esta medida. Estamos convencidos que es una gran herramienta para hacerle frente al contexto actual del sistema de salud y el acceso a medicamentos”.

En otro sentido, apenas se conoció que el bloque Acuerdo Cívico (UCR+GEN) aportó dos votos para crear la empresa estatal de medicamentos, el referente de ese espacio, el diputado nacional Facundo Manes, se expresó en redes sociales en contra de la iniciativa de Kicillof al calificar la fundación de esa firma como “un despropósito“.

Manes apuntó: “Sin un plan claro de financiación ni incentivos de eficiencia, solo aumentará la burocracia y el déficit. Gastar más no soluciona el problema de gastar mal. Necesitamos soluciones reales, no proyectos improvisados. Necesitamos que los hospitales tengan camas y equipamientos, que los médicos y enfermeras ganen más, y que nuestros científicos puedan investigar. La salud de los bonaerenses es un asunto delicado y prioritario, no un terreno para someter a prueba y error experimentos ideológicos del Gobernador”.

El Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense

El proyecto para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, que fue promovido por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y que lleva la firma del gobernador Kicillof, establece una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar los productos relacionados a medicamentos.

Cabe destacar que, la creación de una empresa estatal para la producción de medicamentos fue una de las iniciativas que motorizó el Poder Ejecutivo en diciembre de 2023 y que no había encontrado tratamiento por presiones de la industria farmacéutica.

Según indica el texto, la fábrica de medicamentos produciría vacunas, insumos, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos domisanitarios y cualquier otro insumo necesario para la salud.

Entre los medios para lograr ese objetivo, se encuentra la potestad de la empresa estatal de medicamentos de celebrar todo tipo de contratos con entidades públicas o privadas, incluidos contratos de trabajo y contrataciones interadministrativas, sin la necesidad de autorización del Poder Ejecutivo.