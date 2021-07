Lecheria: Participación del Productor y la Industria en el Valor de la Cadena

Sobre la base del análisis que mensualmente realiza el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos – IAPUCo que referencia la valorización en la cadena sobre el Valor por Litro de Leche Equivalente – VLE, se muestra en el siguiente gráfico el agregado de valor en cada etapa de la cadena en términos relativos de participación respecto al precio final total del sistema (mercado interno y exportación).

Participacion del Productor

La participación del productor en el total del sistema fue para junio del 2021 del 37,6%, 0,2 puntos por debajo del mes anterior (el tercer valor más alto de los últimos 8 años) y bastante por encima de la media del 31,0%. Una baja en la participación en los valores finales de mercado interno (0,3 puntos porcentuales) y una mejora de 0,9 puntos porcentuales en la participación de los valores de mercado externo, superando a la media histórica de la serie disponible. La participación del productor sobre el valor de salida de fábrica (precio al que vende la industria) fue de 57,2%, 0,7 punto por encima del mes pasado y 4,6 puntos encima del promedio de la serie (52,6%). Cabe recordar que la serie histórica para los valores de salida de fábrica tiene una mayor extensión temporal que el resto.

En los últimos meses queda claramente evidenciado, tanto en la participación del productor en el valor de mercado en general y en particular (MI y ME), o en el valor de salida de fábrica, que si no se accede a un valor competitivo a nivel internacional o que cubra el precio de equilibrio (costo de producción + retribución al capital), esto no se debe a un problema de participación (transmisión de precios), sino a un problema de interferencias producto de la presencia de derechos de exportación entre 9 y 4,5% (retenciones), con reintegros de impuestos internos muy disminuidos, a lo que hay que agregar un retraso muy significativo en el tipo de cambio.

Participación del Sector Industrial

La industria retrocede en junio del 2021 su performance de participación en el mercado interno (1,1 puntos), en el mercado externo deteriora su importancia relativa (0,5 puntos) y en general decae en el total del sistema 0,9 puntos.

La facturación total de salida de fábrica por litro de leche equivalente estuvo en US$ 0,59 (+US$ 0,02 que el mes anterior), igual que el promedio de la serie disponible y 15 centavos menos que el máximo logrado en mayo y octubre de 2013. Estos niveles de facturación en ambos mercados como en el total, están muy lejos de los valores que se logran en los principales países lecheros que se ubican en un valor cercano al dólar por litro equivalente y que no se dan en Argentina por las interferencias entre el mercado y los actores de la cadena (control de precios, poder adquisitivo de la población, marginalidad impositiva, derechos de exportación, entre otras).