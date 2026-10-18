Le robaron tres motos al expiloto Sebastián Porto

El ex piloto de motociclismo Sebastián Porto fue víctima de un robo en su vivienda, una quinta ubicada en calle 516 de la ciudad de Chivilcoy. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del viernes.

Los delincuentes rompieron y forzaron el portón de rejas que da hacia la calle para ingresar al predio y luego dirigirse hasta la galería de la vivienda mientras sus moradores dormían.

Si bien los perros ladraron advirtiendo movimientos extraños, la familia no logró percibir el momento exacto en el que perpetraron el robo.

En este marco, se llevaron tres motocicletas. Entre los rodados sustraídos se encontraba una moto marca CF, que al contar con una aplicación de rastreo satelital activo permitió a su dueño localizar la señal y hallarla horas más tarde abandonada dentro de un monte de la zona.

Pero los delincuentes también se llevaron del lugar una moto Honda Wave de color gris nardo y una Honda GLH 150.

«Lo que más indigna a las víctimas es la facilidad con la que operaron los ladrones, quienes no dudaron en violentar las trabas de seguridad a patadas para poder retirarla de la galería», dijo Porto en un video que grabó para explicar lo que había sucedió.

Las cámaras de seguridad privadas de la zona ya captaron los movimientos previos y posteriores de los sospechosos, registrando a dos sujetos encapuchados merodeando y caminando sigilosamente por las inmediaciones de los domicilios. Todo el material probatorio ya se encuentra en poder de la policía y forma parte de la denuncia formal radicada por el vecino.

De Chivilcoy