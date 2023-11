Laucirica : «Vamos a seguir trabajando asumiendo que las soluciones no son individuales sino que son colectivas»

Se desarrolló la 70° Asamblea General Ordinaria de Coninagro, junto a todas las Federaciones de Cooperativas que integran la entidad. En la misma, hubo lectura de la memoria, y aprobación de los informes contables y la aprobación del ejercicio económico número 67 al 31 de julio 2023 . así como un repaso del balance institucional. En la ceremonia no hubo mayores recambios de autoridades, aunque sí alternancia en dos cargos de consejeros.

Así quedó conformado el Comité Ejecutivo de Coninagro

PRESIDENTE: Elbio Laucirica

VICEPRESIDENTE: Marcelo Federici

SECRETARIO GENERAL: Mario Raiteri

SÍNDICO TITULAR: Alberto Candelero

TESORERO: Orlando Stvass

Así quedó conformado el Consejo de Administración de Coninagro

Juan Hutak

Ronald Garnier

Manfredo Seifert

Roberto Vázquez

Nicolás Carlino

Felipe Tavernier

Georges Breitschmitt

Patricia Luke

Enrique Funes

Juan Salvay

Lucas Magnano

Consejeros por entidades adherentes;

Sergio Riskin (Primera Cooperativa Frutícola)

Danny Lorenzatti (Junta Intercooperativa de Productores de Leche)

Miguel Ángel Boarini (La Segunda Seguros)

Laura Llopi (Avalian Cobertura Médica)

José Linares (Federación Nacional de Productores de Papa)

Federico Ariel (Sancor Seguros)

Como reflexión, el presidente Elbio Laucirica pronunció: «Estamos seguros de que todo este tiempo transcurrido no hubo una clara política pública pensada en el bien común, mucho menos en el sector agropecuario y cooperativo.

Estamos inmersos en medidas cortoplacistas que reducen la inversión, dificultan el acceso a la tecnología y obligan a muchos a acortar la mirada y postergar estrategias de largo plazo», a lo que agregó «Lo que no vamos a negociar en este desafiante período del futuro y ha sido clave en este primer año de gestión, son los valores que promueve el asociativismo y nuestra impronta federal, de trabajar juntos con esfuerzo con todos los Consejeros, presidentes de Federaciones y productores. El encuentro, el diálogo y las propuestas son parte de nuestro ADN que vamos a seguir construyendo, en un camino con madurez, prudencia y apertura, podemos desandar así el camino hacia el futuro».

«Un especial agradecimiento a mi familia, que son un sostén cuando las cosas se ponen difíciles. Me he sentido acompañado por los Consejeros y presidentes de las Federaciones, así como por Gerentes de Cooperativas. No quiero dejar de agradecer a la Asociación de Cooperativas Argentinas que me propuso para estar hoy aquí. Asimismo un reconocimiento al personal interno que trabaja día a día en las oficinas de Coninagro», subrayó Laucirica

«Más allá de este contexto seguimos trabajando y buscando soluciones, mirando para adelante, corrigiendo errores pero aprovechando la enseñanza que nos deja el presente; observando el mundo y sus oportunidades, entendiendo la importancia del incremento en la demanda de alimentos y el aumento en los ingresos de la población en países principalmente del sudeste asiático, que sumado a cambios en los hábitos de consumo, adquirirá relevancia en la producción de alimentos saludables, con inocuidad y trazabilidad y con una producción basada en sustentabilidad socio-económica y ambiental, teniendo en vista que América del Sur es la región mejor posicionada para satisfacer la demanda de alimentos sustentables durante los próximos diez años.

En conclusión, termina un año de gestión pero estamos seguros de que el cooperativismo ofrece para el nuevo tiempo una capacidad que lo distingue. El mundo, ante lo complejo de los nuevos tiempos, está favoreciendo el desarrollo de alianzas, redes, organizaciones integradas y múltiples; para atender esas crecientes y sofisticadas exigencias surgidas de un cambio de época. Y el cooperativismo, a través del asociativismo y la ayuda mutua, puede hacer un aporte al desarrollo humano muy importante para dar respuesta a los desafíos venideros. Esa es parte de nuestra misión y por eso desde Coninagro vamos a seguir trabajando asumiendo que las soluciones no son individuales sino que son colectivas», finalizó Laucirica.