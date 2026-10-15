Las abundantes lluvias en 9 de Julio, obligan a repensar en un maíz tardío

En el partido de 9 de Julio a esta altura del año, ya se registran lluvias de hasta 1.077mms, donde unos 200 a 300 se dieron entre la ultima semana de septiembre y los primero 10 dias de octubre lo que hizo compleja la situación de avanzar con la siembra de maíz que se vio afectado por no progresar y otra parte se vio anegada.

Ante este panorama desde la AER INTA 9 de Julio, su titular, Lic. Lisandro Torrens dejo un análisis de la situación, señalando que las dos lluvias han sido por de intensidad dentro del partido, y ha complicado la situación de muchos lotes que habían comenzado a sembrarse con maíz y que no se terminaron de sembrar», comento en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

Según Torrens, se encharcó gran proporción de esos lotes, donde el productor ya hizo la inversión y evidentemente a medida que transcurren los días y esa agua no drena obviamente vamos a tener una pérdida de esa área sembrada.

Tambien subrayo «no han sido días de sol, y hay algunos lotes que por ahí se están pudiendo retomar la siembra; el consejo es no irse más del 20, 25 de octubre, porque sino estaríamos ubicando la floración en el mes de enero. Ahora si estas condiciones van a continuar es esperable que el cultivo tenga humedad en enero, pero no estamos exento de algunos días de alta temperatura donde pueda afectar lo que es el polen del cultivo», opino.

Ante el técnico de INTA 9 de Julio puntualizo que «todo aquel maíz que no se pueda sembrar en esta semana o la semana que viene, ya deberíamos pensar en ubicarlo en una fecha tardía, yo apostaría a un manejo similar al temprano. En la zona 9 de Julio la radiación no es limitante para un maíz tardío. Humedad vamos a tener de la misma forma que vamos a tener para un maíz temprano, además el paquete tecnológico utilizado para el maíz tardío debería ser muy similar al maíz temprano, por lo que es esperable tener muy buenos rendimientos, mucho mas que habra aporte de napa», subrayo.

Tambien Torrens se refirió a la falta de buena temperatura en el suelo por estos días, la cual no es la ideal. Estamos teniendo germinaciones donde generalmente estaban en el lapso de 7 a 10 días hoy estamos en 15 días y con todo eso insume prolongar el proceso de germinación y por ende el nacimiento del cultivo obviamente tiene mayores probabilidades de ser desparejo que en años donde la temperatura quizás sea más alta», sostuvo.

Soja: en que fechas posibles

Sobre la implantación del cultivo de soja, Torrens informo que algunos han comenzado a sembrar, aun con el riesgo de alguna helada tardía. Torrens dijo estamos en condiciones para sembrar, obviamente si hace frío para el maíz también va a hacer frío para la soja, pero creo que a partir del 20 de octubre van a arrancar la siembra obviamente la recomendación es aquellos lotes que están bien definidos los ambientes de loma y bajo tranquilamente se podrían realizar la siembra en octubre y no intentaría ganar más superficie de la cosechada del año pasado; ya que el agua en esos lotes esta en la misma situación que el año pasado.

Ante ello recomendó tener en cuenta si el lote no tiene escurrimiento, es posible el encharcamiento con más facilidad, por lo que yo no me arriesgaría a hacer una siembra muy temprana de soja y apuntaría a siembras de mediados de noviembre que bueno, el año pasado quedó demostrado que tuvimos muy buenos rendimientos con ese tipo de siembra; si habría que ajustar un poco lo que es densidad de siembra y espaciamiento para no lograr una planta que tenga un volumen muy alto digamos que se produzca un vuelco de ese cultivo el año pasado vimos», recordo.

Estado del trigo en 9 de Julio

Finalmente Lisandro Torrnes brindo un informe sobre el estado del cultivo de trigo, indicando que no viene cumpliendo mis expectativas. Uno los ve y no llena el ojo, cuando el cultivo tuvo daño por helada, falta de sol, y si bien no hay un dato preciso, considero que fue el año con menos radiación de los últimos tiempos al menos de los que yo recuerdo y eso está impactando la baja temperatura y la poca radiación impactó de manera importante en el desarrollo del cultivo», opino y agrego esperemos que la situación cambie estamos entrando en la etapa crítica del cultivo que es la espigazón y la floración.