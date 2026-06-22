La tragedia en Mar del Plata tiene involucrado a un hijo de un nuevejuliense y que lucha por su vida

De inmediato, los propios testigos del accidente fueron los que de inmediato realizaron un llamado a la central de emergencias 911 para alertar de lo que había ocurrido, por lo que se implementó un gran operativo que incluyó a varias ambulancias, bomberos, policía, y personal de Defensa Civil. Mientras tanto, los peatones se prestaron a dar asistencia a los heridos.

Con el correr de los minutos, se cortó el tránsito en la zona, los trabajadores de las distintas dependencias comenzaron a desplegarse y varias ambulancias del SAME trasladaron hasta seis personas heridas de gravedad al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que en el lugar se constató el fallecimiento de una joven de 18 años.

Cabe mencionar que varias personas terminaron tendidas en la calle, mientras que otras quedaron debajo del colectivo siniestrado.

Una de las personas heridas es hijo de un nuevejuliense