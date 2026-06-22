22/06/2026   Provinciales

La tragedia en Mar del Plata tiene involucrado a un hijo de un nuevejuliense y que lucha por su vida

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Sobre las 18 de este lunes se registró un siniestro vial en las paradas de colectivos que se encuentran en la zona del Skate Park, a metros de la Peatonal San Martín. Por motivos que son causa de investigación, el chofer de un colectivo de la línea 532 perdió el control del vehículo y terminó atropellando a varias personas que se encontraban allí. Producto del violento siniestro, una joven 18 años perdió la vida y otras seis personas fueron trasladadas de urgencia al HIGA en grave estado.

Según la información publicada por Noticias Mar del Plata , tras el violento episodio, el colectivo quedó detenido sobre la vereda, luego de impactar contra las paradas hasta detener su marcha pegado a la pared que separa ese sector de la pista de skate. Quienes estaban allí fueron atropellados.

De inmediato, los propios testigos del accidente fueron los que de inmediato realizaron un llamado a la central de emergencias 911 para alertar de lo que había ocurrido, por lo que se implementó un gran operativo que incluyó a varias ambulancias, bomberos, policía, y personal de Defensa Civil. Mientras tanto, los peatones se prestaron a dar asistencia a los heridos.

Con el correr de los minutos, se cortó el tránsito en la zona, los trabajadores de las distintas dependencias comenzaron a desplegarse y varias ambulancias del SAME trasladaron hasta seis personas heridas de gravedad al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que en el lugar se constató el fallecimiento de una joven de 18 años.

Cabe mencionar que varias personas terminaron tendidas en la calle, mientras que otras quedaron debajo del colectivo siniestrado.

Una de las personas heridas es hijo de un nuevejuliense

Con el correr de las horas se conoció que uno de los heridos es un hijo del ex jugador de futbol, que vistiera la camiseta del Club Atlético 9 de Julio, Diego Vera.

El doloroso momento y bronca la expreso el propio Vera en un video en vivo que subió a su cuenta de facebook, diciendo «mi hijo esta muy mal, el parte es muy malo», por lo que arremete «que se haga responsable tenga que hacerse, ayúdenme a encontrar a los responsables, no me dejen solo», manifiesta muy dolido por lo que le toca enfrentar por la salud de su hijo Thiago, y que fue uno de las personas atropellada por el colectivo de linea frente a la pista de Skate en cercanías del hotel Provincial.

Interviene el Dr. Germán Vera Tapia, fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de Delitos Culposos del Departamento Judicial de Mar del Plata, quien intentará esclarecer los hechos.

Por su parte, el chofer del colectivo fue demorado, imputado por homicidio doloso y lesiones culposas y arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia.

El comunicado oficial del HIGA emitido en el cierre de este lunes

Como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en la zona costera cercana al denominado Skate Park, además de la mujer fallecida en el lugar, ingresaron al hospital seis personas con distintas lesiones y grados de gravedad.

Entre los pacientes asistidos se encuentran:

-Un adolescente de 15 años con traumatismos faciales y fractura de un miembro superior.

Además, cinco pacientes mayores de edad:

-Un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur.
-Una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo.
-Una mujer con fractura de cadera.
-Una mujer con fractura de fémur.
-Una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Todos los pacientes reciben atención médica por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital, que continúan evaluando su evolución clínica.

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