“La Sole” llamó a cerrar la grieta en Aapresid: “¿Por qué hay que ser de un bando u otro?”

Durante la última jornada del congreso, la artista y empresaria participó del ciclo de charlas “AAPRENDER” junto a otras personalidades del deporte, el agro y la gastronomía. El eje estuvo puesto en la conexión campo-ciudad y cada orador repasó su experiencia de vida con un mensaje para el sector.

Campo y ciudad están más cerca de lo que parece. Eso fue lo que los 10 oradores que participaron de las charlas AAPRENDER, durante la tercera y última jornada de la XXXII edición del Congreso Aapresid, dejaron en claro. Orientadas al público en general, y con el propósito de repensar a la ciudad y el campo como espacios complementarios, sobrevoló sobre las disertaciones el lema “Todo está conectado”.

La iniciativa fue llevada adelante por el instituto AAPRENDER, lanzado por Aapresid en 2023 para capacitar, transmitir los fundamentos y fortalecer vínculos en torno a los sistemas de siembra directa. Entre los participantes de renombre, estuvieron la artista Soledad Pastorutti, el enólogo Alejandro Vigil, el chef Christian Petersen, el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel, el experto en tecnologías Enrique García, el bicampeón del Rally Dakar Kevin Benavides, y el reconocido arquero Roberto “Pato” Abbondanzieri. Todos ellos, vinculados al agro, pero también figuras de la ciudad.

El ciclo fue inaugurado por García quien, desde su especialidad, se refirió a la brecha digital, la desigualdad y la importancia de tomar decisiones para fortalecer la conexión. Tras su participación, el auditorio Volkswagen recibió a Soledad Pastorutti, quien asumió el desafío de disertar sobre su experiencia de vida más allá de la música, y dejar un mensaje a los profesionales del agro, empresarios y productores.

Particularmente, “La Sole”, se refirió a la grieta, no sólo campo-ciudad, sino de la sociedad en general y la que tuvo que atravesar a nivel personal a partir de sus decisiones artísticas y de estilo de vida. “¿Por qué hay que ser de un bando u otro? Siempre me pregunté eso”, señaló la artista popular, que considera que “las divisiones son falsas y sólo están porque es fácil poner el problema en el otro”.

Es que, nacida en Arequito, el pueblo del sur de Santa Fe que es sede de la Fiesta Nacional de la Soja, “La Sole” atravesó en varias ocasiones la dualidad campo-ciudad. Hoy, mientras vive con su familia y cría a sus hijas en su pueblo natal, también viaja por el mundo y conoce grandes ciudades gracias a su música, lo que no considera una antinomia. “Me crié en el campo y amo el campo, pero también disfruto de la ciudad. No soy de aquí ni de allá, soy de todos los lugares”, aseguró Pastorutti.

Y agregó: “Siempre intenté escapar a los rótulos. Me visto como quiero y hago lo que quiero porque tengo esa libertad y no cambia mi esencia”. En un llamado final a valorar lo propio y no negociar las convicciones, pidió fortalecer la comunicación y no dividirse, para evitar “que ganen unos pocos y pierdan todos”.

La jornada también contó con la presencia del exfutbolista Roberto “Pato” Abbondanzieri, una personalidad que, al igual que Pastorutti, vivió en grandes ciudades y recorrió el mundo, pero nunca olvidó sus raíces ligadas al campo. Oriundo de Bouquet, pueblo del interior santafesino, en su exposición recordó que de muy chico tuvo que dejar atrás sus orígenes para hacer inferiores en Rosario Central y luego jugar en Boca Juniors. “Mi fusible siempre fue el campo, mi libertad eran los dos días que podía volverme y desconectar”, afirmó.

La conexión campo-ciudad, sobre la que giró en torno todo el ciclo AAPRENDER, describe también la vida de “El Pato”. Es que, tras retirarse, decidió volver e invertir en el lugar donde aún tiene amistades, y así pasar de futbolista a productor agropecuario y contratista rural. “De chico me enloquecían las cosechadoras. Hoy las puedo tener en mi pequeña empresa, y eso es por lo que lucho”, aseguró.

Además, también se refirió a los desafíos que atravesó, y atraviesa, tanto en el campo como en la ciudad. De su época como futbolista, recordó la “enorme presión” que sentía al jugar en un club grande; como contratista, aseguró que también se enfrenta a la competencia y a numerosos factores externos, pero que eso lo convierte en un trabajador más. “Soy una persona común, como ustedes”, expresó, al mirar el auditorio.

A modo de cierre, en un recorrido por su pasado profesional, coincidió con Christian Petersen en la importancia de brindar oportunidades a todos, y ratificó que es necesario concentrar los esfuerzos en los objetivos propuestos. “Le tengo mucha fe a este país, el campo es un lugar muy importante para mí y por eso invierto ahí”, concluyó Abbondanzieri.

La lista de oradores la cerró Kevin Benavides, piloto profesional de motos y bicampeón del Rally Dakar, en 2021 y 2023. Mientras se recupera de su última lesión en el brazo izquierdo, fruto de una caída durante un entrenamiento a mediados de mayo, el reconocido deportista habló de su experiencia en las carreras más peligrosas del mundo y aseguró que pronto estará nuevamente en las pistas: “Esto no me va a vencer, las lesiones son adversidades que propongo superar, porque rendirse en lo fácil”, aseguró.

De hecho, su trayectoria profesional está signada no sólo por las metas conquistadas, sino también por las lesiones que, una y otra vez, amenazaron con dejarlo fuera de las pistas. “A la recuperación la trato como a una carrera, con determinación y ganas”, afirmó Benavides, que se considera un apasionado de los desafíos y no está dispuesto a bajarse de la moto, a la que se subió por primera vez con sólo 3 años de edad.

Gracias a esa tenacidad, aquello que de joven vio como un sueño lejano, se convirtió en su estilo de vida. En 2021 se consagró como el primer piloto latinoamericano en ganar un Dakar, y en 2023, el único piloto en hacerlo con dos marcas distintas. “Soy muy insistidor, siempre supe que podía lograr grandes cosas, y lo que me motiva es seguir haciendo historia”, destacó el deportista de 35 años.

El Congreso Aapresid edición Nueva Amarok VW con la fuerza de Expoagro conjuga experiencias y trayectorias diversas, y el objeto de AAPRENDER es transmitirlas. Como deportista salteño, Benavides recordó el esfuerzo que atravesó para llegar a donde hoy está y describió el vínculo que guarda con la tierra, aunque no sea productor ni trabaje con maquinaria. “En la inmensidad del desierto no hay nadie, sólo yo, la moto y el camino”, aseguró.