La Sociedad Rural Argentina tiene nueva conducción: Nicolás Pino y Marcos Pereda

Finalmente la Sociedad Rural Argentina la entidad gremial agropecuaria de mayor antigüedad en el país eligió sus nuevas autoridades donde en una reñida elección con 1765 votos se eligió como nuevo presidente a Nicolás Pino y su compañero, Marcos Pereda, del Movimiento Compromiso Federal logrando el 60% de los votos ante la lista encabezada por el actual presidente, Daniel Pelegrina.

Pino nació en Buenos Aires en 1964, es tercera generación de productores en Entre Ríos y realiza actividades de cría, engorde, genética y comercialización de ganado, además de haber ocupado dentro de la entidad todos los cargos previos a su candidatura a presidente (delegado, director, secretario y vicepresidente).

“Hoy ganaron todos los socios de la SRA, los que nos votaron y los que no lo hicieron, a quienes les aseguro que tienen su lugar y que a partir de mañana no hay ‘ellos y nosotros’, somos todos socios y los convoco a trabajar muy duro para que se sientan parte de nuestra querida Sociedad Rural”, afirmó, con euforia el presidente electo.

Gracias a todos los socios de la @SociedadRural !!!!! A trabajar juntos por el campo!!!!! — Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) June 1, 2021

Cabe recordar que las elecciones de la asamblea directiva en La Rural debían realizarse en septiembre de 2020, pero la pandemia alteró los tiempos llegando a esta fecha, donde la entidad se ve junto a otras entidades en una confrontación con el Gobierno de Alberto Fernández.

En cuanto a la elección, ​​​Pelegrina llegó respaldado por casi todos los ex presidentes de la Rural, como Eduardo De Zavalía, Gutiérrez, Luciano Miguens, Enrique Crotto y Hugo Luis Biolcati integraron un comité de ex presidentes que lo respaldaban. No así Luis Miguel Etchevehere, su antecesor en la dirección de la entidad. Etchevere había dejado la presidencia de la Rural para ser ministro de agricultura de Mauricio Macri. En estas elecciones respaldó al ganador Pino. Con ese espacio también se postulaba Juan Diego Etchevehere, su hermano.