La Rendición de Cuentas se aprobó por mayoría

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021 de la Municipalidad de 9 de Julio. Votaron a favor los Bloques de Juntos por el Cambio y de Juntos UCR, mientras que los bloques del Frente de Todos y Frente de Todos Reconstrucción no acompañaron a la hora de la votación.

El Presupuesto Original era de 1.716 millones de pesos y con modificaciones al 31 de diciembre ascendió a 2.061 millones de pesos. El total de ejecución de gastos ascendió a 1.878 millones de pesos. El total de remuneraciones es de 1.075 millones. El resultado del ejercicio fue un superávit de 9 millones de pesos que resulta de ingresos percibidos por 1.874 millones de pesos y gastos devengados por 1.865 millones de pesos.

El Bloque oficialista de Juntos por el Cambio, a través de su Presidente Juan Francisco Fortte, defendió la Rendición de Cuentas argumentando en el contexto de la pandemia se había presentado de manera prolija y recordó la situación que se generó con el reclamo de los trabajadores municipales con medidas de fuerza.

Señaló Fortte que los números estaban bien y sostuvo que los fondos recibidos de Provincia no eran los esperados por el municipio. Sostuvo que la recaudación había sido buena con un muy buen porcentaje de cobrabilidad. Consideraba que debía que acompañarse.

Por el Frente de Todos hizo uso de la palabra la Presidenta del Bloque Julia Crespo, quien expuso la postura considerando que para el espacio la Rendición no era prolija, que no se había recibido la información. Recordó que se habían presentado una Fiscal Impositiva, luego el Presupuesto y se retiró, se presentó una Ordenanza Complementaria hace 15 días para que se vote, entre otros motivos sobre la «desprolijidad de la administración».

Además hizo una observación por la subejecución de partidas presupuestarias y es por eso que el Frente de Todos considera que forma parte de una «mala administración», porque no se ejecutaron recursos que estaban previstos llevar a cabo. De ese modo no acompañaron la rendición.



Desde el Bloque Juntos UCR hicieron un análisis crítico de la Rendición de Cuentas, desde el aspecto político y decidieron votar por la aprobación de la misma. Cada uno de los integrantes tuvieron su participación, a excepción de Baglietto que es el Presidente del Cuerpo.

Marcela Regalía habló de la Subejecución en producción. Mariela Anca hizo lo propio desde la salud. Franca Lombardo analizó el área de viviendas y Néstor Zabaleta desde la necesidad de las localidades que demandan mayores respuestas y el escaso presupuesto de Cultura.

Ignacio Palacios argumentó que iban a acompañar porque «desde lo técnico estaba bien la Rendición de Cuentas y el que lo evalúa es el Tribunal de Cuentas que hace el verdadero trabajo».

Más allá de acompañar aclaró que faltó información, reafirmando la subejecución de partidas como la Educación. El tema de la subejecución del fondo educativo también lo planteó Julia Crespo. También habló Palacios que se gastó menos en la partida destinada a la Red Vial.

Por pedido del Frente de Todos se terminó votando en forma nominal, debido a que objetaron al Bloque de la UCR porque formuló una serie de críticas y sin embargo votó por la aprobación de la Rendición.

fuente y foto: Diario El 9 de Julio