La problemática del carbono en el ambiente fue tema de exposición en Sociedad Rural de 9 de Julio

La generación del carbono y su impacto fue tema de un encuentro del ciclo de Charlas que, que se dio el pasado miércoles 20 y que se organiza desde Sociedad Rural de 9 de Julio, con la cual también se volvió a la presencialidad, y donde el disertante fue el Ing. Agr. Ernesto Viglizzo, un ex INTA e investigador del Conicet, con amplios conocimientos sobre todo lo referido a lo expuesto en 9 de Julio.

Viglizzo sostuvo que la problemática del carbono ha escaldo muy alto en la agenda global, al punto tal que en la reciente cumbre de negocios de Davos 2022, dentro de las 10 principales preocupaciones, en primer lugar, está la acción del clima, en segundo lugar, el clima extremo que se da, delineo.

La charla a la que convocaron Sociedad Rural de 9 de Julio, Circulo de Ingenieros agrónomos, INTA y Regional Aapresid 9 de Julio tuvo por tema analizar la encrucijada del carbono en el sector agropecuario, y donde Viglizzo llevo a los presentes a conocer cuál es el impacto del carbono en el agro y cuanto en la matriz industrial.

Principales emisores

En cuanto a las principales regiones de mayor emisión de carbono informo que son en primer lugar, China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Europa que explican más del 45% de las emisiones mundiales de carbono, mientras que, en sud américa, que explica el 3,97%, en primer lugar, esta Brasil con un 2,90% y Argentina apenas el 0,81% de las emisiones del mundo, detallo mediante un gráfico.

Acerca de la emisión en nuestro país, el investigador del Conicet detallo que desde 1990 las emisiones vinieron en alza, pero a partir desde 2018 inicio un descenso.

Emisión del agro en Argentina

En cuanto al sector agropecuario informo que ese casi 1 % de emisión en Argentina, la matriz agropecuaria apenas explica el 0,40% y la ganadería sobre quien muchas veces se pone un manto de sospecha, apenas genera la mitad (0,20%) de lo que genera el resto del agro en el país; mientras que explica el 0,16% de las emisiones mundiales, subrayo.

En cuanto a la colaboración del sector agropecuario para capturar carbono explico que el proceso de fotosíntesis tanto de árboles como de pastizales, es una opción deseable de mediana eficacia, ya que el carbono además va hacia las raíces y por ende a la masa subterránea, y la más seguro para que quede en el suelo, grafico.

Emisión por sector

La atractiva charla del Ing. Agr. Viglizzo también dejo un conocimiento de cuáles son los sectores que más emiten mundialmente. Generación de electricidad, industria y transporte reportan el 60%, y el agro el 24%, comercios y residencias el restante. En Argentina los tres primeros el 45%, mientras que el agro el 39%, informo.

Medidas a tomar en cuenta

En cuanto a que hacer, Viglizzo delineo que la mitigación del cambio climático se ha convertido en una prioridad excluyente en el concierto de naciones. No obstante, el cumplimiento de compromisos de mitigación no funciona adecuadamente y las tasas de emisión de carbono no paran de aumentar. La primera medida efectiva seria que los grandes emisores mundiales asuman con compromiso real el problema, por sobre sus economías.

Viglizzo, explico que se está trabajando en proyectos que apuntan a monetizar las acciones de mitigación de las emisiones mediante mecanismos alternativos, como certificaciones comerciales, etiquetado, bonos de carbono, desgravación impositiva, por lo que el secuestro de carbono como estrategia es una de las vías de monetización.

Además, considero que es necesario desarrollar metodologías que se adecuen a nuestros sistemas de producción y a nuestros intereses como país, pero se lo debe hacer con bases científicas robustas para generar una plataforma de negociación. Finalmente pidió que se deben evaluar nuestros sistemas extensivos de producción bajo criterios similares a los que se aplican en sistemas intensivos de otras latitudes.