La política de 9 de Julio escribe una nueva pagina en negativo: Logro que renunciara el Concejal Néstor Zabaleta

En las ultimas horas se comenzó a conocer extra oficialmente que el Concejal Néstor Zabaleta de Juntos UCR dejaría su banca la cual asumió por medio del voto popular, el pasado 10 de diciembre del 2021 y que tras exposiciones expuestas por concejales del Frente de Todos y de Juntos PRO, cierta incompatibilidad en el cargo, ya que el propio Zabaleta ocupaba un cargo jerárquico en la Cooperativa de Servicios Eléctricos de Facundo Quiroga.

Ante ello se solicito a la Asesoría de Gobierno de la provincia de Buenos Aires una consulta. También se hizo una presentación por el cargo de Concejal de José María Mignes (FdT), quien ocupa el cargo de Director adjunto del Hospital Julio de Vedia.

Tras recibirse la nota de la Asesoría de Gobierno, sobre Mignes dijo que no hay impedimento, sin embargo acerca de Zabaleta el informe habla de incompatibilidad, por lo que en una sesión del mes de octubre se pasó a un cuarto intermedio y se resolvió pasar el expediente a la Comisión de Legislación y Reglamento del HCD de 9 de Julio, compuesta por un concejal del FdT, Juntos PRO y UCR, quienes dictaminaron a pesar del pedido del Concejal Palacios integrante de esa comisión, en que Zabaleta renunciara a cualquiera de los dos cargos. El Edil de Facundo Quiroga decidió por el voto de la ciudadanía y avanzo en la concejalía lograda.

Sin embargo en las ultimas horas, el concejal radical hizo publica en su red social de Twitter «Tomar decisiones de cara al pueblo y con el pueblo me deja tranquilo por respetar los principios democráticos que me enseñaron mis referentes. «No me quedaría tranquilo si tomara decisiones de espalda al pueblo y entre cuatro paredes. Gracias por el apoyo amigos!», dando a conocer su renuncia al cargo». El twit lo hace acompañado de una foto con militantes radicales de Facundo Quiroga y autoridades del Comité UCR 9 de Julio.

Tomar decisiones de cara al pueblo y con el pueblo me deja tranquilo por respetar los principios democráticos que me enseñaron mis referentes. No me quedaría tranquilo si tomara decisiones de espalda al pueblo y entre cuatro paredes. Gracias por el apoyo amigos! pic.twitter.com/WdIqTBjI3I — Néstor Zabaleta (@nzabaleta) February 24, 2023

De esta manera la política de 9 de Julio escribe una nueva pagina negativa por sus decisiones, en este caso llegar al extremo de la presión de hacer renunciar a su par, y que en su reemplazo, asumirá el Lic. Pablo Giamonio integrante del espacio Partido del Dialogo y quien trabajo junto a la Juntos UCR su candidatura, aunque todo estaría por verse, desde Juntos PRO hacen lobby para que integre la banca, no obstante fuentes del radicalismo, informaron que lo esta decidiendo.