La Municipalidad de 9 de Julio tardo 18 meses para que le aprueben un crédito del Bapro, que opina el Intendente Mariano Barroso

El pasado lunes, la Municipalidad de Nueve de Julio formalizó la firma de una asistencia financiera por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto de 39 millones de pesos, que será destinado a la adquisición de maquinaria vial, según informo el Estado municipal.

Dicha firma se llevó a cabo en la sala del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en CABA, con la presencia del presidente de la entidad, Juan Cuattromo, el Jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco y el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Nueve de Julio, Cdor. Martín Seijo.

Cabe destacar que el préstamo comenzó a gestionarse en julio de 2021 y contó con el dictamen del Honorable Tribunal de Cuentas, la aprobación del endeudamiento por parte del Ministerio de Economía de la Provincia y la aprobación final del Directorio del Banco Provincia. A nivel local recibió la aprobación por Ordenanza de Mayores Contribuyentes en diciembre de 2022, recordó en una gacetilla la Municipalidad.

En ese marco el Intendente municipal Mariano Barroso dejo su opinión al respecto, manifestando «por fin llego, debe ser uno de los créditos mas largos en la historia de los créditos -risas-, se lo he hecho saber a una persona del Ministerio y del Banco, realmente me llama la atención, una persona física o jurídica, se acerca al banco y si califica a los 30/40 días sale el crédito. Nosotros hemos roto el récord, lo solicitamos el 21 de julio de 2021 y lo hemos podido firmar este lunes 16 de enero de 2023″, menciono Barroso y analizo «si estuviéramos en una estabilidad monetaria, pero con la inflación, hemos pedido auxilio por carta desde Sociedad Rural y a través de Carbap, al ministerio de Economía de la provincia, en porque no nos firmaban el crédito», recordó.

En ese marco, el Jefe Comunal de 9 de Julio comento que en primer lugar eran para dos motoniveladoras, luego alcanzaba para una motoniveladora y dos camiones, y mediante pasaba el tiempo alcanzaba para una motoniveladora y dos palas; y ahora veremos si alcanza para una motoniveladora y una pala y cuanto dinero pondrá el municipio encima, describió, Barroso.

Finalmente el Intendente, agradeció las gestiones al Ministerio y al Banco Provincia, pero lamentablemente hubiera sido muchísimo mas útil con tiempos normales, manifiesto.