«La misma persona que decidió los 700 despidos de Paquetá es la que lo hizo ahora con los 101 trabajadores de Bicontinentar que es un nombre de fantasía, ya que sigue siendo Perchet Argentina S.A»

En la Delegación del Ministerio de Trabajo, tal como se había anunciado, los representantes del gremio UTICRA, Marcelo López y el abogado Santiago Bertone, se reunieron con el delegado Dr. Fernando Antonelli, representantes de la empresa Bicontinentar el Gerente de Recursos Humanos Fernando Danni y el representante legal de la misma Dr. Juan Manuel Prieto, el Director de Producción Juan Ignacio Curcio y la Dra. Carmen La Ruina de la Municipalidad de Chivilcoy. Los trabajadores esperaron el balance de la reunión y medidas decididas.

«Una empresa atravesada por la política que hace meses está trabajando al 30%»

Bertone destacó: «No se hizo presente el responsable de la Empresa sino que estuvo presente el Gerente de Recursos Humanos. Fue una intensa negociación en la que no se llegó a un acuerdo por lo que se pidió la Conciliación Obligatoria desde el Sindicato que deja sin efecto los despidos y se levanta la medida de fuerza por 15 días. Reciban o no el telegrama, seguirán siendo empleados de la fábrica»

Juan Lopez de UTICRA destacó: «Ante la situación que vimos, queremos que se abra el retiro voluntario para todos los trabajadores y que cada uno pueda decidir las condiciones, si quiere o no dejar la empresa y analice lo más conveniente porque el retiro los deja sin fondo de desempleo».

Por su parte, desde la Delegación, el Dr. Fernando Antonelli, aseguró «Se logró el compromiso de la empresa a dejar en suspenso los despidos de los 101 trabajadores que había anunciado, que no estaban configurados conforme a la ley. Es decir que la empresa no puede despedir a nadie por una semana, y se exime a los trabajadores de concurrir a sus puestos de trabajo pero con goce de sus haberes”.

En este sentido, Juan López subrayó: «No avalamos el retiro voluntario y ayer lo señalamos estos son despidos en el marco de una situación que fue muy violenta para todos. Aceptar el retiro voluntario impide a las personas acceder al fondo del desempleo. No compartimos esa decisión de ninguna manera».

Sobre el argumento expresado por los representantes de la Empresa que la decisión estaba generada por el cambio de gobierno, Bertone aclaró varios puntos importantes: “Estaban trabajando hace varios meses al 30% de su capacidad por lo que esto no sorprendió, lo que si llama la atención es la forma en la que se manejaron el martes con la planta de empleados. La empresa está atravesada por intereses políticos y quedó en evidencia».

«La misma persona que decidió los 700 despidos de Paquetá es la misma que lo hizo ahora con los 101 trabajadores de Bicontinentar que vale aclarar, es un nombre de fantasía, ya que sigue siendo Perchet Argentina S.A».

