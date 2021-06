La Mesa de Enlace con el sabor de estar inconforme ante el anuncio del Gobierno

Solitarios ingresaron y así salieron del edificio de la Casa de Gobierno este martes 22 los cuatros integrantes de la Mesa de Enlace: Jorge Chemes (CRA), Carlos Achetoni (FAA), Nicolás Pino (SRA) y Carlos Iannizzoto (Coninagro), que asistieron a la reunión con el presidente de la nación y toda la cadena de la carne, para escuchar la decisión que tomo Fernández y su gabinete en lo que refiere a la exportación de carne, un plan ganadero y entregar al consumo local cortes a precios prácticamente al costo en cadenas de supermercados y la sumatoria de camiones con cortes populares.

“Tenemos el anuncio de este 50% pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a trabajar en esta mesa donde se nos está proponiendo, inclusive el propio presidente dijo que si se estabilizan los precios y en 10-15 días eso se confirma, están dispuestos a habilitar el 100% de las exportaciones, o sea, lo más urgente posible. Si hay un consenso general en la mesa es que todos apuntan a que se reestablezca el 100% de las exportaciones lo más rápido posible” apunto Jorge Chemes ante periodistas que los esperaban tras las rejas de Casa Rosada.

“Nosotros esperamos aportar información y que se trabaje sobre la información que nosotros planteamos. Este ordenamiento que hicieron desde los funcionarios o de la Secretaría de comercio eliminando ese sector informal de la demanda, que existía en la cadena de exportación, esperemos que esto ordene definitivamente los precios que está buscando el gobierno”, evaluó el presidente de CRA.

Consultado sobre el anuncio del Plan Ganadero el productor entrerriano subrayo “no hay un plan ganadero, nosotros no escuchamos ningún plan ganadero, si el plan ganadero significa incentivar la producción, que haya más kilos por animal faenado, bienvenido sea, ‘y que haya desgravación impositiva ante los kilos que aumente cada animal, esas son señales que pueden generar mucha señal en el sector y van a apuntar a un crecimiento de la ganadería que es la solución definitiva de esta problemática”, puntualizo.

Por su parte el recientemente electo presidente de Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino comento vinimos a escuchar que se exporta solo el 50% y se mantiene la Hilton, 481, Estados Unidos y la Kosher, y nos propone integrar un programa para un plan ganadero.

Consultado sobre el precio de la hacienda, se le recordó que ante el cierre de exportaciones se da la baja del ganado en pie y la carne en la góndola no baja, insistimos en la explicación a presidente y sus ministros que el precio de la góndola lo pone el consumidor que admite o no pagar por ese corte. Creemos que esto no es bueno, aseguro.

Desde Federación Agraria Argentina, su titular, Carlos Achetoni analizo que esta reunión, hubiésemos esperado que se hubiese dado antes para saber de primera mano. Hoy los anuncios no nos dejan conforme, porque esperábamos que se abriera en su totalidad la exportación de carne con una fluidez mayor.

Sobre el plan ganadero, Achetoni puntualizo que deberá tener protagonismo las entidades para elaborarlo, lo consultaremos a nuestras bases para hacerlo con mayor celeridad y se destrabe esto, dijo el presidente de FAA.

A su turno Carlos Iannizzoto coincidió con sus pares, el anuncio no es una buena señal. Se lo hicimos saber y la respuesta fue, vean que solo hemos bajado el 50 –por la exportacion-, e insistimos que no es una buena señal para el productor, sino que el objetivo es producir más y no se lo logra restringiendo, remarco el productor mendocino y presidente de Coninagro.

Sobre posibles medidas, los presidentes de las cuatro entidades coincidieron que es algo que consultaran en sus bases.