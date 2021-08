La LNF le puso fecha al inicio del futbol

La Liga Nuevejuliense de Fútbol confirmó este martes 24 en su reunión el inicio de los campeonatos, donde no se pudo disputar el torneo 2020, ni haber comenzado este año.

Ser el domingo 10 de octubre que iniciaría la competencia de la Primera División A y el sábado 23 de octubre la Primera B. En esta ocasión no habrá descenso en la Primera A y sí habría dos ascensos por este año.

Aún está pendiente la oficialización de parte del organismo de seguridad provincial APREViDe para determinar cómo será el protocolo de aforo del público, para respetar el distanciamiento como medida preventiva en las ligas del interior.

En principio se iba a realizar una reunión esta semana en la ciudad de Tandil, pero quedó pendiente debido a que no hay definiciones de APREViDe. Se va a reprogramar esperando las definiciones para avanzar en ese sentido.

En cuanto a la forma de los torneos hay ideas que todavía no se concretaron. Se pasó a un cuarto intermedio en la reunión del Consejo Directivo.

Conforme se supo el Club Compañía presentó una nota a la Liga para regularizar su situación económica, pero no confirmaron la presentación, por lo que este martes 24 vencía el plazo, es por eso que no participaría en el campeonato, y el torneo de la A, estaria compuesto por 9 equipos.

En el caso del Ascenso, un nuevo grupo de directivos de Defensores de la Boca presentó un plan de pagos de los compromisos que tiene con la Liga. En caso que se acepte, Defensores participaría en el torneo de Ascenso. Esa situación debe resolverse. En caso de que participen Defensores de la Boca y La Niña serían 9 equipos de Ascenso.

Por su parte el Club Atl. French también presento un proyecto que contempla la posibilidad de dos ascensos, sin ningún descenso teniendo en cuenta que Compañía no participaría. El próximo año habría 11 equipos de Primera División y la idea es para el 2022/2023 un descenso y dos ascensos, llevando el campeonato de Primera División a 12 equipos.

El otro proyecto es que se disputen los campeonatos de la manera tradicional; por lo que quedo acordado que el proximo martes 31 se definirá la forma de disputa y los participantes. Esta semana se volverá a reunir la Comisión de Campeonato.