“La liberación de los siete cortes populares, de carne vacuna, no afectará el valor en el mercado interno”

El presidente de la Cámara del Comercio y la Industria Cárnica (CICCRA), Miguel Schiariti sostuvo a Valor Agro que: “El precio de la carne no tiene por qué moverse de manera significativa en el transcurso del mes de enero”. Lo fundamentó en que “…si bien todos sabemos que la oferta en el año 2024 va a ser menor a la del año pasado, porque vamos a tener un millón y medio de terneros menos, y porque tenemos alrededor del 5% menos de vaca para entorar; esto va a generar que tengamos que reemplazar esa vaca por vaquillonas, y esas vaquillonas no van a estar en la carnicería”. Y añadió: “esto va a hacer que la oferta de carne durante el 2024 sea menor, y debería tender a un aumento de precios, que nosotros creemos que no va a ser muy trascendente, porque el poder adquisitivo del salario va a ir deteriorándose, sobre todo en los tres primeros meses del año, como que la caída de la oferta va a estar compensada, a nuestro juicio, por la caída de la demanda”.

El empresario reafirmó que “entonces los precios no van a tener enormes movimientos significativos. Es posible que después de marzo esto ocurra, pero realmente el poder adquisitivo está muy mal, y a la carne para consumo le va a costar remontar precios muy altos”.

Apertura de las exportaciones

En cuanto a las aperturas de exportaciones de carne vacuna, como consecuencia de la finalización del Decreto 911/2021, y particularmente la liberación de los siete cortes populares, Schiariti expresó: “…hay gente que hace una cuenta muy sencilla y que es errónea. Dicen: los siete cortes ( asado, nalga, paleta, matambre, vacío, falda y tapa de asado), implican el 35% de una media res, por lo tanto, vamos a tener 35% menos de carne en el mercado interno. Y lo que digo es que es inexacto, de los siete cortes había exentas muchas ventas al exterior. Las ventas a China estaban exentas de la prohibición y entonces el 80% de nuestras exportaciones no se hacía, no estaban incluidos esos siete cortes.

Todo lo que son cuotas arancelarias, como la cuota Estados Unidos o la cuota Unión Europea, ya sea la 431 o la Hilton, también estaban eximidas. Y las ventas a Israel estaban también eximidas. Por lo tanto, en el mejor de los casos habrá un 8, un 10, 12% de carne que podría ser exportada”.

En ese sentido, sentenció: “Pero los valores en el mercado externo están cayendo de manera muy significativa y el precio de compra en dólares para nuestros exportadores no es un precio muy cómodo, porque si bien es cierto que el aumento de las retenciones queda más o menos compensado con el aumento del valor nominal del dólar, no están las cuentas como para que el sector exportador tenga mayor poder de compra que el mercado interno”. Y se animó: “No creemos que esto afecte de manera significativa el valor en el mercado interno”.

Fuente: ValorAgro