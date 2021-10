La lecheria en un «ajedrez productivo»

En el último mes, salvo en algunas zonas puntuales, las condiciones agroclimáticas se han ido apretando en el oeste de Bs As. Las lluvias fueron mermando en frecuencia y en milímetros caídos, y esto hizo bajar las reservas de humedad en el perfil y dejó la capa superior entre ajustada y seca, según la zona. No se espera que las lluvias del 22/10 vayan a poder revertir esto. Pero quizá ayuden en superficie.

Para OCT-NOV-DIC en el oeste de Bs As el SMN pronostica lluvias normales o inferiores a lo normal y temperaturas superiores a lo normal.

Producción.

En las zonas con mejores lluvias de la cuenca el pasto crece en este momento 40 kgs/Ha/día, se han cerrado los lotes previstos y se arrancó a hacer reservas. Y por otro lado, un ambiente confortable para las vacas, y un suministro racional de concentrados (mejores relaciones de precios), vienen potenciando el rendimiento por vaca. Sí, estamos en nuestro pico anual de producción. Quizá con algunos animales menos, más litros/VO y en general por encima del 2020.

Octubre: La cadena transita con lo justo el pico estacional de producción

Nuestra cadena lechera va transitando el pico estacional de producción bastante bien. Los tambos capitalizan las ventajas del pasto y mejores relaciones de precios. La industria pudo actualizar sus precios internos y compensa las menores ventas con mayores exportaciones. Todo esto, a pesar del contexto macro, con una gran inflación en dólares sobre los insumos, y una equívoca intervención estatal del comercio que impide captar mejores precios y traba el flujo de los mismos en el interior de la cadena.

Contexto institucional y la Cadena

Importancia de un acuerdo trabajoso que no debe romperse a mitad de camino

En junio pasado planteamos aquí que el acuerdo al que habían llegado las industrias con la SCI era -en el contexto país- útil a los distintos sectores (gobierno, industria, productores) para encarar el segundo semestre. Un mercado abastecido, sin agregar restricciones a las exportaciones, una moderada flexibilidad con los precios internos, y tratando de trasladar precio al productor y afirmarlo en dólares. Por eso no se entiende y genera rechazo el actual “volantazo” que fija un congelamiento de precios compulsivo, devuelve incertidumbre a la cadena, perjudica al tambero e instala una posibilidad de desabastecimiento a futuro que no estaba en el radar. La lechería no es inflacionaria. Habitualmente corre de atrás.