La jornada de concientización contra el Cáncer de mamas cumplió las expectativas

La jornada gris en el Parque San Martín se transformó en rosa. El sábado 17 de octubre, en el Parque San Martín de la ciudad de 9 de Julio, se llevó a cabo la jornada de Concientización sobre la lucha contra el Cáncer de Mamas, iniciativa de la docente Lidia Noemí Merlo y estudiantes de Enfermería Comunitaria y Prácticas Educativas en Salud, promovida por el Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires.



La actividad se inició con la recepción, a partir de las 15, continuando con la apertura oficial y palabras de bienvenida. Posteriormente se realizó la caminata anual acompañada por la bandera rosa guiada por la murga local Los Ruidosos del Oeste, con el acompañamiento de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y Patricios.

Posteriormente se realizaron talleres de movimiento a cargo de la profesora de danza árabe Yésica Navarro. El programa incluyó una charla de prevención a cargo del Servicio de Rayos del Hospital Julio de Vedia; entrega de recordatorios a las instituciones y participantes y cierre bailable con el Príncipe H. Gabriel.

Si bien la caminata fue la actividad principal, el objetivo era promover a través de la información y el movimiento. Se hace hincapié en la campaña en que la detección temprana salva vidas: 1 de cada 8 mujeres tiene cáncer de mama en su vida. Un control a tiempo hace la diferencia.



En representación del Sindicato de Salud Pública, Silvia Iraola hizo un balance positivo de la jornada. Comentó a «EL 9 DE JULIO» se logró cumplir con las expectativas, más allá que la jornada no se presentó en las mejores condiciones, «la gente respondió bien, estuvo predispuesta, participando de diferentes talleres, en los movimientos previos a la caminata con los profesores, la participación de Los Ruidosos del Oeste, Sol Grizutti se encargó del maquillaje a todos los que se acercaban. La jornada fue muy linda».

Desde el Sindicato de Salud Pública de 9 de Julio agradecieron a la Tecnicatura de Enfermería y a quienes fueron parte de la jornada, profesores, alumnos, a los participantes, como así al Secretario General Miguel Zubieta por el apoyo en prevención y promoción, formando profesionales, que es el objetivo de salud pública. Con vistas a futuras realizaciones adelantó Iraola, «seguiremos con esto y el año próximo seremos más».

Fuente: Diario el 9 de Julio