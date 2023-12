La Intendente Municipal electa, María José Gentile contara con un Presupuesto Municipal 2024 de 11.600 millones de pesos

El Intendente municipal de 9 de Julio, Mariano Barroso presento en el medio día de ayer jueves 30 el Presupuesto de Gastos junto a la Ordenanza Fiscal e Impositiva, e indico que el Presupuesto se trabajó con María José Gentile, con mi Secretario de Hacienda, y quien será el Secretario de Hacienda de la próxima Gestión, el contador, Víctor Bordone, comento a El Regional Digital.

Conforme adelanto Barroso en el dialogo con este Portal, la Intendente electa en 9 de Julio, Dra. María José Gentile tendrá un presupuesto de gastos para su primer año de gestión de 11.600 millones de pesos.

Barroso explico que a pesar que el gobierno provincial aun no informo el porcentaje de coparticipación que le corresponde a 9 de Julio, era nuestra responsabilidad presentarlo como fecha límite el 30 de noviembre en el Concejo Deliberante para que Concejales traten el mismo, subrayo.

El Jefe Comunal de 9 de Julio informo que el actual presupuesto cerrará, tras el aumento del 20% de las Tasas municipales en noviembre, con un monto final de 6.100 millones de pesos, esto quiere decir que el Presupuesto que tendrá la Dra. Gentile a partir del 1 de enero, no llega al 100% de aumento en comparación con el actual, detallo a El Regional Digital.

Tasas Municipales

Consultado sobre la Fiscal e Impositiva, ordenanza que impone el valor de las Tasas Municipales, Barroso informo que son de un 100%, inclusive las principales como lo son ABL y Red Vial, a pesar que la inflación va a estar terminando en un 160%, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para no castigar al contribuyente con los aumentos imposibles que se están dando, evaluó.

Criticas a la Ley de coparticipación bonaerense

Por ultimo volvió a ser crítico con la actual ley de coparticipación provincial, a la que catalogo de «Tremendo fracaso e injusticia para los bonaerense. Si no se toca esta ley, año a año la brecha va a ser mayor, ya que el nuevejuliense y distritos como el nuestro, son tan bonaerense como el de La Matanza o el de Trenque Lauquen.

Por ultimo dijo que esto es algo que «me moviliza mucho porque lo he sufrido durante estos ocho años, ya que se que el nueveuliense no se merece esto, por ser bonaerense. Esto me moviliza para seguir vinculándome con la política de la provincia de Buenos Aires, apunto.