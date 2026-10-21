La Intendente Gentile participo del 9no. Congreso Transformación Digital en 9 d eJulio

Durante la mañana de este miércoles 21 y en el marco del centenario de la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), desarrollo el 9no. Congreso Internacional anual Transformación Digital, bajo el lema «Tecnología para competir, Tecnología para crecer«, y que conto con cuatro paneles con especialistas en tecnología, informática y el ecosistema digital.

El evento que se desarrollo en sede de Sociedad Rural, donde se compartió conceptos sobre los desafíos que plantea la innovación tecnológica para el desarrollo productivo, comercial y el mundo laboral.



Desde la organización destacaron que es la primera vez, que este congreso se realiza en el interior bonaerense, con participación de empresarios, representantes del sector tecnológico, universidades y estudiantes, entre ellos tres empresarios del partido de 9 de Julio, que compartieron sus experiencias.

La jornada promovió el intercambio de experiencias y acercar a los jóvenes a las transformaciones que atraviesan la industria, el comercio y el empleo.

En ese marco, Gentile acompañó la iniciativa y formó parte de la apertura de una actividad que pone el foco en la innovación y el desarrollo local.

El programa incluyó exposiciones de representantes de Accenture, participaciones virtuales desde Estados Unidos y España, y la presentación de un proyecto elaborado por estudiantes del Colegio San Agustín.

CONCEPTOS

En la apertura del 9.º Congreso Internacional de Transformación Digital, Gentile, destacó la importancia de integrar al comercio, la industria, la tecnología y la educación para afrontar los cambios tecnológicos y fortalecer la competitividad del entramado productivo local.

La jefa comunal valoró la realización del encuentro en el marco de los festejos por los 100 años de la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio y consideró que se trata de un hito para la ciudad.



Durante su discurso, Gentile señaló que la transformación digital va mucho más allá de incorporar computadoras o herramientas tecnológicas. Según sostuvo, requiere estrategias transversales, talento capacitado, creatividad e innovación para que las empresas puedan adaptarse a un escenario de cambios cada vez más acelerados.

También se refirió al desafío de incorporar la inteligencia artificial a los procesos productivos y comerciales, con el objetivo de encontrar soluciones, impulsar nuevas formas de trabajo y mejorar la competitividad.

En ese contexto, afirmó que el Municipio busca acompañar y facilitar el desarrollo de este ecosistema mediante la articulación entre los sectores público y privado. Además, remarcó la importancia de promover la formación digital y brindar apoyo a los comerciantes para avanzar en la incorporación de nuevas herramientas.