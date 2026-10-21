La Intendente Gentile dejo un análisis de lo abordado en la reunión del Comité Cuenca Rio Salado

La Jefa comunal del partido de 9 de Julio acudido a la reunión del comité cuenca del Rio Salado a través de las sub regiones A2 y A3. El encuentro encabezado por los ministros de Infraestructura y Desarrollo Agrario, dieron a conocer el Visor Hidrometeorológico.

Gentile durante la reunión al hacer uso de la palabra, propuso un documento conjunto para peticionar ante las autoridades nacionales con el objetivo de que el gobierno nacional restituya los fondos que se requieren para cuestiones hídricas.

La mandataria municipal también presidio la reunión de Emergencia Hídrica de 9 de Julio, en la vecina ciudad de Bragado junto al Ministro Javier Rodríguez, y de la que participaron directivos de Sociedad Rural de 9 de Julio, la Filial 9 de Julio de Federación Agraria Argentina, productores de Dudignac, El Tejar, y el Delegado de SRA 9 de Julio, donde junto a técnicos de Desarrollo agrario, Vialidad Provincial y la Dirección de Hidráulica acordaron próximas obras en el distrito, como el denominado «canal el cardizal» en Dudignac.

Además en la reunión de Mesa de emergencia hídrica, Sociedad Rural de 9 de Julio solicito al Ministro Javier Rodriguez y la Intendente, tras la situacion dada en el distrito, el pedido de emergencia y o desastre agropecuario