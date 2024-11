La Industria argentina del huevo fue premiada por el evento avícola de mayor importancia en Latinoamérica

La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) fue premiada en dos categorías (BTL Below the line e Internet) recibiendo el “Huevo de Oro” en ambas, por su trabajo en la difusión de las bondades del huevo llevando a cabo acciones de promoción innovadoras y creativas y se le reconoció su trabajo en las redes sociales.

El XXVIII Congreso Latinoamericano de Avicultura “OVUM 2024” se llevó a cabo en Punta del este, Uruguay del 12 al 15 de noviembre ppdo. y contó con la presencia de más de 200 expositores y 3500 visitantes. Durante el evento se premiaron 9 categorías. 1.- BTL (below the line): 2. Publicity;3.-Sector Salud; 4 Internet; 5. Día Mundial del Huevo; 6.-Radio;7 TV;8.-Grafica y 9. Integral. Nuestro país participó en la 1, 2, 4 y 5 y ganó la 1 y la 4, siendo los galardones 12º y 13º alcanzadas desde 2007 a la fecha de los premios que otorga la Asociación Latinoamericana de Avicultura desde 2005.

Asimismo, durante el Congreso, el Dr. Javier Prida, Pte Ejecutivo de CAPIA, disertó sobre el Impacto económico de la avicultura de postura en Latinoamérica” destacando el dinamismo del sector en la promoción de inversiones, empleo y en propender a una alimentación saludable y sustentable y también integró el panel “Consideraciones de bienestar animal en la producción en América Latina” junto a los especialistas Rebeca Zamora, Costa Rica y Roberto Becerra, de Chile