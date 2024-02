La historia se repite.

Desde los años 90 que un primer Presidente anunció la transformación de la Ruta Nacional 5 en Autopista desde Lujan a Santa Rosa La Pampa en diversos formatos y distancias, Tramos de Autopista, Autovia y ruta segura, a la fecha, lo único concreto es que de 540 kms de extensión solo tenemos 30 kms de Autopista entre Lujan y Mercedes incluyendo la última obra realizada y tan necesaria en 2018 del Bypass en Lujan.

Tristemente los Auto convocados Mercedinos que iniciaron el reclamo de estas obras en los 90, lo único que podemos recordar de los Gobiernos que nos Gobernaron, son sus promesas, lo que NO dejamos de ver día a día son los Siniestros Viales con secuelas lamentables sobre todo en el tramo entre Chivilcoy y Mercedes donde claramente vemos un notable aumento de caudal de Usuarios diarios y una gran imprudencia.

Las cosas hay que decirlas tal cual son, en una época donde el parque automotor era añejo, recordemos los camiones Mercedes 1114, Dodge, los autos Falcón, Chevrolet, Fiat 1500 etc etc etc podíamos hablar de Accidentes, pero desde hace al menos 15 años, debemos hablar de SINIESTROS, la diferencia es notable, ya no tenemos Accidentes producidos por roturas de vehículos, me animo a decir sin ningún problema que el %90 son SINIESTROS viales, ósea, son errores humanos o imprudencia.

¿Me pregunto, es necesaria la Autopista?

«CLARAMENTE SI»

es necesario que los Usuarios hagamos un mea culpa y empecemos a respetar las normas de tránsito??

CLARAMENTE ES ESCENCIAL Y URGENTE HACERLO…. SI

Podría relatar largas historias de reclamos en estos más de 30 años, las primeras con más de 200 Mercedinos marchando por la ruta y otras tantas casi en soledad junto a un grupo de vecinos donde se sumaban unos pocos de otras Ciudades, NO es crítica, es una realidad, viajar era cansador, costoso pero necesario y muy pocos podíamos hacerlo, las redes sociales llegaron en estos temas a sumar comentarios, sugerencias, críticas, pero nada se asemeja a las reuniones presenciales, nada.

¿Qué logramos?

30 kms de Autopista entre Lujan y Mercedes y lo último el tan ansiado Bypass en Lujan, en el medio, puentes peatonales, distribuidor de la Ruta Pcial 41, iluminación, etc etc etc, mientras tanto algo NO menor, el beneficio del NO pago o pago simbólico en el Peaje de Olivera que culmino cuando se habilito el Bypass, parece mucho, pero en realidad es casi nada., menos de un Kms de Autopista por año.

También podría describir los porqués de las demoras, falta de proyectos, falta de recursos, desvío de partidas Presupuestarias, litigios legales entre Empresas y Gobiernos de turno, litigios entre las diversas UTE, modalidades de Sistemas de construcción, Cambios de Gobiernos donde hacen borrón y cuenta nueva y tanto más, pero la única verdad es la realidad, la Obra Pública de estas magnitudes nunca fueron prioritarias, donde no sólo se brinda Seguridad Vial sino agilidad y progreso entre Localidades, fomentando las Economías regionales, Turismo, Salud etc.

Muchos de mis compañeros de lucha ya no quieren saber más nada con los reclamos, otros partieron de esta vida sin ver un sueño por el cual lucharon y sigo preguntándome, YO PODRE TRANSITAR POR LA AUTOPISTA AL MENOS HASTA BRAGADO ??

creo que la respuesta es casi obvia…

Finalmente, la historia se repite, cambio de Gobierno hace tan sólo 60 días y el anuncio de la Empresa que abandona las obras dejando a casi un centenar de Empleados sin trabajo, ósea de Familias sin trabajo, algo que hace un par de años atrás los decía a los diversos medios del Corredor, nos estaban mintiendo nuevamente y mis declaraciones parecían de un negador opositor al Gobierno de turno, pero simplemente lo decía pensando en la Historia que avalan mis declaraciones, que más quisiera que el Gobierno que fuera realmente empiece y termine semejante obra tan necesaria.

Termino pidiendo a los Usuarios, seamos respetuosos de las normas de tránsito porque sino nos cuidamos entre nosotros, nadie va a hacerlo y seguiremos viendo en los Portales de Noticias las lamentables consecuencias trágicas por SINIESTROS VIALES Y NO POR ACCIDENTES O CULPA DE LA CINTA ASFALTICA.

Por Carlos Mosso

Concejal partido de Mercedes

Integrante de AutoConvocados por ruta 5