La heredera de BASF que renunció a US$ 4000 millones porque el dinero no la haría feliz

a heredera de BASF decidió resignar parte de su herencia. Marlene Engelhorn tiene 30 años, estudia literatura y se convirtió en noticia por renunciar a US$ 4000 millones.

La joven es nieta de Traudl Engelhorn-Vechiatto, una de las fundadoras de la empresa de insumos agrícolas BASF. Días atrás anunció que renunciará el 90 % de su herencia, que representaría cerca de US$ 4000 millones.

“No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica”, señaló en una entrevista a la BBC. Marlene solo quiere quedarse con el 10 % y sostuvo que su proyecto de vida no es gestionar ese patrimonio. Además, sostuvo que no le “traería felicidad”.

Por otra parte, en declaraciones al portal austriaco Der Standard, Marlene argumentó que con tanto dinero podría acabar solar. Además de esta postura, Marlene es una activista por la equidad social e integra el grupo “Millonarios por la humanidad” que defiende el cobro de mayores impuestos a las personas ricas, informo el sitio agrofy news.

La joven heredera insistió con que mucho dinero probablemente hace feliz a poca gente. Al mismo tiempo, Marlene sostuvo: “No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no trabajé yo”.

La abuela de la estudiante integra la lista de las personas más ricas de la revista Forbes. A pesar de lo que ella heredaría, la joven se muestra firme en su postura: “No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”.