La Federación de Acopiadores de Granos envío hoy una carta al Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con copia al secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Juan José Bahillo, donde analiza y propone alternativas en relación a los incentivos para la venta de soja e ingreso de divisas creados por la comunicación A 7556 del B.C.R.A. En la carta, firmada por el presidente de los Acopiadores, Fernando Rivara, la entidad aclara que “los granos existentes en nuestros depósitos no son nuestros, ni de la Mesa de Enlace, ni muchísimo menos son un bien cultural de todos los argentinos sino la reserva de valor de miles de productores con los que deben vivir hasta la próxima cosecha que recién comenzará en 7 meses”. Tras esa aclaración, considera que el principal escollo de la comunicación A 7556 está dado por la necesidad de coordinar perfectamente la decisión de los productores, el conocimiento de todas las sucursales bancarias en el interior y la participación de la AFIP. “Existe desmotivación de las entidades bancarias y a 25 días de entrada en vigencia de la norma, las sucursales bancarias alegan no contar con información de su casa central. Todo ello explica el bajo nivel de su utilización”, sostienen. Frente a este escenario, los acopiadores formulan la siguiente propuesta:

1.- Con relación a la comunicación A 7556, incrementar el porcentaje del 30% para la compra del dólar solidario al 50%. Además extender el plazo al 30 de septiembre. Ello podría hacer más atrayente la medida. 2.- En forma adicional se propone incentivar las operaciones de venta de soja a los exportadores “con precio hecho y pesificación diferida”. “Esta propuesta, que es una modalidad existente en el mercado todavía no institucionalizada, sólo requeriría la creación de una Cuenta a la Vista con saldo actualizado diariamente por la cotización del tipo de cambio exactamente igual a la cuenta prevista por el 70% de la Comunicación A 7556. Esta Cuenta únicamente permitirá acreditaciones contra liquidación de divisas provenientes de Exportaciones o Prefinanciaciones”, explican y consideran que “esto simplificaría totalmente el sistema, no requeriría la coordinación entre productores – bancos – AFIP, posibilitaría el ingreso de divisas y al mismo tiempo permitiría que los productores o dueños de los granos puedan tener sus ingresos sin pesificar, y consecuentemente, atados a las variaciones del tipo de cambio como son sus preferencias. Simplicidad, sencillez y cero trámite a cargo de los productores quienes tendrían la opción de fijar el tipo de cambio hasta el 31/3/2023”. 3.- Como forma de reforzar los incentivos anteriores habría que estudiar la posibilidad de aplicar los derechos de exportación implícitos en el precio de los granos como pago a cuenta de obligaciones fiscales. Para finalizar, “es muy importante tomar definiciones con la mayor celeridad del caso, desvirtuando versiones que sólo inducen al productor a seguir reteniendo la mercadería frente a la incertidumbre reinante”, concluye la carta.