La Federación Agraria insiste y pide a diputados que no apruebe el proyecto para expropiar tierras de INTA en Catamarca

Federación Agraria Argentina les pide a los diputados nacionales que no aprueben el proyecto que llegó desde el Senado por el que se pretenden expropiar tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Catamarca (Expte. 31-S-2021). «Avanzar sobre bienes del INTA no sólo implicaría el despojo de las tierras en cuestión, sino también atentaría contra el aporte en investigación, desarrollo y apoyo que el Instituto hace a los pequeños y medianos productores de todo el país. Por eso les solicitamos a los diputados que no permitan que esta iniciativa prospere», señalaron desde la entidad.

Cabe recordar que FAA fue la primera entidad en alzar la voz luego de que el Senado diera sanción al proyecto del senador Mera, para expropiar tierras en Sumalao, provincia de Catamarca.

Posteriormente, diversas organizaciones, entidades y hasta el Consejo Regional del INTA se sumaron para rechazar la iniciativa.

«En los fundamentos del proyecto dicen querer urbanizar esos espacios. Desde la entidad estamos sumamente preocupados, porque si bien no desconocemos la importancia que puede tener el acceso a la tierra y/o la vivienda, eso no puede atentar contra el INTA ni sobre los productores que nos valemos de los conocimientos y desarrollos que llevan adelante. Por eso pedimos a los diputados que no sancionen este proyecto», indicaron desde la entidad y concluyeron: “Además, alarma pensar que para buscar una solución habitacional en el país se usen tierras del INTA. ¿Esa es la imagen que vamos a darle al mundo? ¿Para resolver un tema de vivienda desmantelamos al organismo que debiera ser el faro que nos oriente en materia de investigación y desarrollo?”