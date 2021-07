La exportación de trigo es la mas baja en cinco años en lo que va de la campaña 2020/21

En los primeros siete meses de la campaña triguera 2020/21 -hasta junio-, los despachos acumulados del cereal tocaron un mínimo que no se registraba desde la campaña 2015/16. Tal como se observa en el siguiente gráfico, al mes de junio de 2020, las exportaciones mostraban un récord tanto en valor como en cantidades exportadas, estas últimas superando 10 Mt. Sin embargo, en estos primeros 7 meses del actual ciclo comercial, las cantidades exportadas muestran una caída próxima al 30 % interanual.

A pesar de ello, la mejora de los precios internacionales del trigo brindó un gran sostén al valor de las exportaciones en los últimos meses. De esta forma, el valor exportado de trigo pan 2020/21 hasta junio se ubica en US$ 1.812 millones, lo que refleja una caída del 13 % interanual, siendo un guarismo mucho menor al registrado en cantidades enviadas al exterior. En estos meses de la campaña 2020/21 el promedio de precios FOB del trigo pan se ubicó en US$ 273,22/t, un 13,3 % por encima de los US$ 241/t alcanzados para el mismo período del año pasado, detallo un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Entre los principales destinos del trigo pan exportado por nuestro país, Brasil se consolida como el principal país importador con más de 3,1 Mt, mientras que Chile superó las 500.000 t. Por su parte, Indonesia es el país que más explica las bajas en exportaciones ya que, si bien se han despachado 400.000 t este año, el volumen comerciado se ubica muy por debajo de las 2,6 Mt alcanzadas en igual período de la campaña pasada. Aquí es importante recalcar que Australia recuperó fuertemente su producción de trigo en la actual campaña, lo cual nos imposibilita competir con la cercanía que presentan ambos países. Por último, se recalca que existen casi 2 Mt que se encuentran bajo secreto estadístico en los datos del INDEC, lo cual impide desagregar con exactitud el conjunto de destinos del cereal argentino.

Siguen en niveles récord las compras de trigo de la próxima campaña

La campaña de trigo 2021/22, que comenzará en diciembre de este año, viene consolidando una tendencia: un auge en la comercialización interna previo al inicio de la campaña. El ciclo 2021/22 se muestra a esta altura del año como la campaña con mayores compras anticipadas de la historia. El tonelaje que hasta ahora se ha alcanzado, próximo a 4 Mt, se sostiene en el primer lugar semana tras semana.

Trigo en el mundo

En Estados Unidos, el USDA publicó esta semana sus informes sobre hectáreas sembradas y stocks finales. En línea con las expectativas de subas productivas para dicho país, el total de hectáreas sembradas alcanzó casi 19 M ha, 1 M ha por encima de la campaña pasada y 0,3 M ha arriba de lo que se esperaba. En la nueva campaña esta superficie se distribuye en un 72% para el trigo de invierno, 25% para el cereal de primavera y lo restante para el trigo candeal. Entre estos cultivos, actualmente se mantiene latente la preocupación por las condiciones adversas para el trigo de primavera tanto en Estados Unidos como en Canadá, lo que podría limitar los rendimientos de los lotes norteamericanos.

Precios del trigo

En vistas de la publicación de los informes antes mencionados y el posicionamiento alcista por parte de los fondos de inversión, el miércoles el trigo mostró un alza del 5% en el mercado de Chicago. Asimismo, si bien el clima en Estados Unidos ha mejorado respecto a las semanas anteriores, el trigo de primavera sigue con una condición de cultivo Buena + Excelente en el 20% del área, siendo el peor nivel en 33 años y de los peores que alguna vez se haya registrado.

Sin embargo, la semana pasada inició la cosecha en el conjunto de países del hemisferio norte, lo cual puede ejercer cierta presión sobre las cotizaciones futuras del cereal, limitando el impulso ante los factores alcistas mencionados anteriormente. El jueves el trigo en Chicago cerró en torno a los US$ 242/t, una suba próxima al 1,3% respecto a los valores observados la semana pasada.

Las mejoras en las cotizaciones del miércoles impactaron en el mercado local, limitando el número de compradores que realizaron ofrecimientos abiertos. La suba de precios ubicó a las mejores ofertas de compra disponible de trigo levemente por encima de los US$ 200/t, con precios estables en torno a los US$ 190-200/t para las entregas diferidas de la campaña actual. El martes reaparecieron las ofertas cortas de negociación y a lo largo de la semana se observaron buenos niveles de negocios en miras de la campaña venidera.