La empresa ganadera mas grande del norte argentino salio en búsqueda de capitales para acrecentar el negocio

Juramento, la compañía agrícola ganadera más importante del norte argentino, dedicada a la producción de carne premium bajo la marca Cabaña Juramento, con un sistema totalmente integrado, anuncia una nueva colocación de Obligaciones Negociables (ON) destinada a inversores interesados en acompañar su proceso de crecimiento de largo plazo con el fin de incrementar su capacidad productiva, ampliar sus exportaciones de carne envasada y continuar fortaleciendo su liderazgo en el mercado retail de cortes bovinos de calidad.

La nueva emisión será de 30 millones de dolares, con un vencimiento de capital bullet a 24 meses y pago semestral de intereses. El período de licitación se desarrolla entre el 17 y el 23 de junio del corriente año. La tasa de interés será informada de acuerdo con las condiciones de mercado al momento de la colocación.

Según expresó la firma, “los interesados podrán acceder a información detallada sobre la emisión, condiciones de colocación y mecanismos de participación a través de los bancos y agentes de bolsa designados como colocadores de la operación”.

Juramento, que se considera la empresa más importante del sector en el norte, cuenta con 114.000 hectáreas y 91.000 cabezas de ganado. Desarrolla actividades en Salta. La empresa en retail posee 16 tiendas Cabaña Juramento y Bermejo. Entre sus activos se encuentran un feedlot de 50.000 cabezas y una planta industrial que exporta y faena 600 cabezas por día. Las ventas de la compañía rondan los US$100 millones.

En septiembre del año pasado, Juramento pagó US$56,4 millones y se quedó con un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado en la provincia de Salta. La operación en ese momento se hizo en el marco de la compra del 100% del capital de Pallaro Hermanos Sacif. El establecimiento productivo se encuentra a pocos kilómetros de la sede central de la compañía, en Joaquín V. González.

Según una comunicación de la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en ese momento, la transacción “permitirá a la sociedad incrementar la capacidad de producción de terneros y alimento para el ganado, los primeros eslabones de su cadena integrada de producción de carne premium”.

“Se trata de un campo mixto en una zona que combina buenos suelos y lluvias concentradas en el verano, lo que permite una importante producción de granos y pasto. El mismo estará destinado a la cría y recría de ganado bovino y a la agricultura, con una rotación de maíz, soja y poroto, para fortalecer aún más el nivel de integración con el negocio de la sociedad, potenciando su capacidad productiva”, señaló a la CNV.