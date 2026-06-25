La educación ambiental sigue llegando a las escuelas del distrito

En el marco de las acciones que impulsa la Municipalidad de Nueve de Julio para fortalecer el cuidado del ambiente y promover hábitos responsables desde la infancia, personal de la planta de reciclado llevó adelante una serie de charlas de concientización sobre separación de residuos y reciclaje en distintas instituciones educativas del distrito.



Las actividades se desarrollaron en el Jardín de Infantes N° 908, la Escuela Primaria N° 52 y la Escuela Secundaria N° 10 del barrio Diamantina, donde alumnos y docentes participaron activamente de encuentros destinados a reflexionar sobre la importancia de reducir la generación de residuos, separar correctamente los materiales reciclables y adoptar prácticas cotidianas que contribuyan al cuidado del entorno.



Durante las jornadas, el equipo de la planta de reciclado explicó el recorrido que realizan los residuos una vez que son separados en origen, el valor que adquieren los materiales reciclables y el impacto positivo que estas acciones tienen tanto en el ambiente como en la comunidad. Asimismo, se respondió a las inquietudes de los estudiantes, fomentando el intercambio de experiencias y la participación.