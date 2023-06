La dueña de lácteos Vidal apuntó contra el juez Ramonet: «Me van a expropiar el dinero de la cuenta”

El Juzgado Nacional de 1ra instancia del Trabajo Número 69, a cargo del juez Ignacio Ramonet, embargó las cuentas de Lácteos Vidal por más de 5 millones de pesos. Alejandra Bada Vázquez, dueña de la empresa, manifestó su descontento con la medida en el programa «Somos Nosotros» que conduce Willy Kohan en Radio Rivadavia.

“Me van a expropiar de las cuentas bancarias la plata que tengo para pagar a los que trabajan, impuestos y proveedores”, señaló Bada Vázquez. “Al Dr. Ramonet, Atilra le pidió una medida cautelar, que es un incidente dentro del juicio que nos iniciaron los que despedimos”, añadió.

Bada Vázquez criticó el accionar del juez y reveló que buscó otras alternativas antes de llegar a un embargo. “Yo pedí darle a la Justicia un camión y dos acoplados y si al final del juicio se determina que fueron mal despedidos se cobra el camión con los dos acoplados. Pero el juez Ramonet decidió no aceptar la sustitución a embargo y expropiar el dinero de la cuenta”, aseguró.

La empresaria habló sobre los despidos que se realizaron hace un año atrás luego de sufrir un bloqueo. “Nosotros después de dos meses de estar bloqueados y pedir que retomen tareas despedimos a 26 empleados y contratamos otros 26. En total tenemos más de 100 empleados en las dos fábricas”, explicó.

“El juez nos dice que no podemos despedir y que si los despedimos vamos a tener que pagar”, comentó la dueña de Lácteos Vidal. Además, aseguró que a la hora despedir a los empleados les realizaron una liquidación final que incluía aguinaldo y vacaciones. Sin embargo, no los indemnizaron porque aseguran que fueron despedidos con justa causa.

Además, denunció el modus operandi que realiza el gremio en las empresas pyme. “Están aliados con Camioneros. Hasta hace unos años venían a bloquear, cuando estaban en Independiente, con la barrabrava de Independiente. Sí, la manera en que ellos consiguen cosas, es con la violencia”, sostuvo.

Y continuó: “Bloquean una empresa, en varias lo han hecho, y en el caso de la fábrica de leche es muy grave porque el bloqueo es muy extorsivo. Por lo general lo hacen un lunes a la madrugada cuando tenemos toda la leche el fin de semana que no se trabaja y se va guardando la leche en el silo. La leche tiene una característica que no aguanta mucho tiempo y se pudre. Ellos calculan todo eso y bloquean. No dejan entrar ni salir los camiones y, en el caso nuestro, usurparon una propiedad que está justo enfrente, pusieron una carpa, hacen asado, beben alcohol y ponen música hasta altas horas de la madrugada”.

Bada Vázquez sostuvo que el juez le recomendó despedir a los nuevos contratados para reincorporar a los despedidos. “¿Quiere que yo castigue a los que salvaron la empresa? A esta gente la tengo que valorar, respetar y cuidar. ¿A las personas que dejaron otros trabajos para venir acá los tengo que despedir porque el juez quiere que reincorpore a los vagos que se la pasaban chupando en frente hasta altas horas de la madrugada? Está muy equivocado”, declaró.

A su vez, reveló los hostigamientos que recibían tanto los empleados como los dueños de la empresa. “Siembran terror. Al que quiere trabajar no le permiten ingresar a trabajar y cometen varios ilícitos. Las pymes se someten a ellos”, aseguró.

La representante de Lácteos Vidal comentó que recibió el apoyo de las agrupaciones Apymel y de entidades como Caprolecoba, pero remarcó la ausencia del Estado. “El año pasado me llamó una vez el ministro de Agricultura, pero últimamente no me llamó ninguno”, confirmó y señaló: “Si quisieran hacer algo, el ministerio de Trabajo podría decretar que el paro fue ilegal, que no fue una huelga, fue un bloqueo. Porque para ser una huelga, ellos deberían haber ido 48 hs antes al ministerio de Trabajo y comunicarlo para que la empresa prevea que va a hacer con la leche. Ellos se saltaron toda la pauta que lleva una huelga, que no es bloquear, destruir, amenazar y todo lo que pasó”.

La empresaria se refirió a cómo es mantener una empresa pyme en Argentina y el trabajo que cuesta. “Que venga el juez Ramonet, se siente en mi escritorio y vea cómo es administrar una empresa pyme en Argentina. Todos los días es una aventura nueva, hoy se rompe una máquina y no hay repuestos porque son importados. Hasta hace poco tuvimos que firmar una carta de la gente que nos vende los cuajos de los fermentos para hacer los quesos porque el gobierno no los dejaba ingresar”, detalló Bada Vázquez.

Por último, habló sobre las mafias sindicalistas y cómo estas afectan a los trabajadores. “Cada vez son más millonarios y la contrapartida es que vemos empleados y empresarios empobrecidos. No hay empleos sin empresas, no vamos a poder vivir todos de los subsidios. Es momento de defender el trabajo”, cerró.

