La deforestación, en el centro de la escena en la SIAL París 2026

La próxima aplicación del Reglamento 1115 de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) se convirtió en uno de los principales temas de las negociaciones comerciales que se desarrollan en la SIAL París 2026, una de las ferias de alimentación más importantes del mundo, que se realiza hasta el 21 de octubre en Francia.

En este contexto, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) lleva adelante una intensa agenda de reuniones con importadores europeos para presentar los avances de la cadena de ganados y carnes en materia de trazabilidad ambiental y los mecanismos desarrollados para garantizar el abastecimiento de carne libre de deforestación.

“Ya hemos realizado reuniones en nuestro stand con más de 50 importadores de distintos países, como Alemania, Países Bajos, Portugal e Italia, con mucho interés en lo que va a pasar con la normativa 1115 y avalando lo que está haciendo la Argentina para ofrecer carne libre de deforestación”, aseguró Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCVA.

Bifaretti destacó que la respuesta argentina se apoya en un trabajo que permite integrar información oficial y herramientas tecnológicas para responder a las nuevas demandas del mercado europeo.

“Estamos hablando de una estrategia de articulación público-privada basada en información pública y en una plataforma que sistematiza la trazabilidad ambiental, la información sobre carne libre de deforestación y la trazabilidad sanitaria”, explicó.

Según Bifaretti, las reuniones mantenidas durante la feria también permiten dimensionar la velocidad con la que evolucionan las condiciones de acceso a los mercados internacionales.

“Esperamos que este trabajo sirva para concientizar a muchos productores sobre la importancia de entender cómo los nuevos mercados van elevando las exigencias y cómo la Argentina puede liderar, con mucha ventaja, tanto desde el punto de vista natural como por el trabajo que está realizando con la información para ofrecer carne libre de deforestación a la Unión Europea”, sostuvo

El desafío de responder a los importadores

Por su parte, Gerardo Leotta,del Consorcio ABC, explicó que la normativa europea ocupa un lugar central en las conversaciones comerciales, aunque forma parte de un conjunto más amplio de exigencias que enfrenta la industria frigorífica.

“Estamos trabajando con los importadores para conocer cuáles son los nuevos requerimientos del mercado internacional de carne. Entre los desafíos tenemos la resistencia a los antimicrobianos, los residuos, el bienestar animal y, por supuesto, los temas ambientales, como la deforestación”, señaló.

Leotta remarcó que uno de los aspectos fundamentales de la normativa es que la obligación de demostrar el cumplimiento de los requisitos recae sobre las empresas que introducen los productos en el mercado comunitario. “Este reglamento no es una exigencia para la Argentina, sino para los importadores. Por eso estamos trabajando cuerpo a cuerpo con ellos para dar respuesta a todos los requerimientos que necesitan cumplir en materia de debida diligencia ante las autoridades de la Unión Europea”, dijo.

En ese sentido, destacó que la capacidad de brindar información confiable y verificable puede convertirse en una ventaja competitiva para la carne vacuna argentina.

“Es muy importante para consolidar el mercado europeo poder darles esta información, que nos va a ayudar y nos va a permitir diferenciarnos de otros competidores del mundo”, afirmó.

La importancia de la participación de los productores

Uno de los puntos que mayor interés despierta entre los compradores europeos es el funcionamiento de las herramientas desarrolladas en la Argentina para acreditar el origen de los animales y verificar que la producción cumpla con los requisitos ambientales establecidos por la Unión Europea.

“Muchas de las preguntas que nos hacen los importadores tienen que ver con el uso de la plataforma, con la seguridad que podemos brindarles respecto de los productores y con saber si los productores acompañan este proceso”, detalló Leotta.

Al respecto, Leotta subrayó la necesidad de que los establecimientos ganaderos se incorporen al sistema de trazabilidad correspondiente.

“Todo productor que quiera vender animales para exportar carne a la Unión Europea tiene que amigarse con el sistema VISEC, participar y contar con nuestra colaboración”, concluyó.

Las reuniones desarrolladas en SIAL París ponen de manifiesto que las nuevas exigencias ambientales ya forman parte de las decisiones comerciales de los importadores.

La presencia argentina en SIAL París

El IPCVA participa en SIAL París 2026 junto con 30 empresas exportadoras, en un Pabellón Argentine Beef de 1.000 metros cuadrados que incluye espacios de negocios y el tradicional restaurante, donde importadores y compradores internacionales pueden degustar los mejores cortes de carne vacuna argentina.

La feria, que se desarrolla del 17 al 21 de octubre, constituye una plataforma estratégica para fortalecer las relaciones comerciales, analizar las nuevas condiciones de acceso a los mercados y posicionar a la Carne Argentina frente a los desafíos del comercio internacional.