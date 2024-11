La comunidad educativa del Jardín 901 celebró sus 75 años

Durante la mañana de este viernes 22 de noviembre la comunidad educativa del Jardín de Infantes Nro. 901 “Victorio Cavallari”, ubicado en calle Corrientes al 1000, vivió una agradable jornada al celebrar su 75º aniversario. Los festejos se concretaron frente al edificio y por espacio de más de una hora los presentes disfrutaron de la celebración.

Dentro de la agenda de actividades se procedió a dar un minuto de silencio. El descubrimiento de una placa recordatoria. Y luego el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno, con en la voz del musico Fernando Pisano.

La historia del Jardin Nº 901

Fue su actual Directora, Natalia Gómez quien se ocupo de recordar la historia del establecimiento educativo de nivel inicial, el que inició su actividad un 2 de mayo de 1949 en una casa alquilada, con paredes de adobe y se inauguró el 29 de junio de 1951, convirtiéndose en el primer jardín de infantes del distrito, comento ante los presentes.

En 1968 se trasladó al inmueble de la Escuela Nº 3, funcionando dos salas en la Escuela Nº 2. El actual edificio se construyó en un terreno donado por «Lola Labbé», en 1972, e hizo mención de quienes pasaron por la institución y destacó los logros alcanzados. Al tiempo que agradeció a quienes forman parte de la tarea educativa, deseando un feliz aniversario.

Por su parte la ex Directora Marta Llona también en un estado de emocion, comento que fruto del compromiso de trabajo del equipo, hubo varios logros en la institución, destacando la colaboración de las familias. Su gestión se extendió por mas de seis años. «El Jardín 901 para mí fue muy importante y significativo» sostuvo Llona quien pasó también como docente y madre de un ex alumno. «Quedan recuerdos atesorados, el Jardín está en mi corazón», expresó y elogió la importancia del nivel inicial como «eslabón clave para la formación integral de las personas».

Intendente, María José Gentile

A su turno la Intendente Municipal de 9 de Julio, Dra. María José Gentile, habló no sólo como jefa comunal sino como ex alumna del «Jardín 1» como comúnmente se lo llama. “Alguien me dijo tiempo atrás que debemos crear momentos para que se generen recuerdos felices en la vida de nuestros niños; y es el caso de este Jardín, al que concurrí como ex alumna, guardando muchas imágenes muy gratas de sus rincones y de sus docentes, como la seño Sole”, señaló con emoción.

Consideró que, «seguramente, de la misma manera, esos bellos recuerdos se multiplican en todos los que han pasado por el establecimiento, “a partir del trabajo de los que estuvieron y los que están, que siguen generando recuerdos felices para toda la vida”.

Gabriela Tiani, Inspectora Jefe

Finalmente, la Inspectora Jefe Distrital Gabriela Tiani al hacer uso de la palabra, reconoció que se sentía «llena de orgullo por el Aniversario del Jardín, y también por sentirse en medio de las distintas comunidades educativas que conforman el sistema educativo: eso habla del trabajo que generamos como equipo», sostuvo ante la presencia de delegaciones escolares.

«Hoy el Jardín de Infantes cuenta con 11 secciones, entre ellas una sala maternal: 144 niñas y niños transitan aquí el nivel inicial. Tenemos motivos más que valiosos para celebrar: son 75 años de enseñanzas y aprendizajes, inmensos desafíos y sueños concretados, acompañando trayectorias educativas entendiendo la importancia de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria», señaló Tiani agradeciendo a quienes fueron parte de la institución y a los que forman parte, destacando el rol de la familia.

Luego recibieron recordatorios ex docentes, ex alumnos, ex cooperadores y representantes de la familia Cavallari recibieron recordatorios en el marco del 75 aniversario. En la parte final «Los Ruidosos del Oeste» le pusieron música a la celebración y algunos se animaron a bailar en el festejo.